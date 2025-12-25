快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

強烈耶誕風暴來襲 洛杉磯及南加州進入防災警戒

中央社／ 洛杉磯24日綜合外電報導

強烈耶誕節風暴帶來豪雨，讓人擔心可能引發致命土石流之際，美國洛杉磯及南加州大部分地區今天發布山洪警報。

⭐2025總回顧

暴風雨由稱為「鳳梨急流」（Pineapple Express）的「大氣河流」（atmospheric river）驅動，該氣流將夏威夷熱帶地區的豐沛水氣帶往美國西岸，預計未來幾天將為當地帶來相當於數月雨量的降雨。

加州州長紐松（Gavin Newsom）已宣布包括洛杉磯在內的多個郡進入緊急狀態，以便在需要時快速動員與分配資源。

美國國家氣象局（NWS）表示：「南加州今天與明天仍持續出現危及生命的暴洪，山區也持續降下大雪並伴隨強風，人民生命與財產面臨極大危險。」

第一波豪雨昨夜侵襲該地，洛杉磯樹木倒塌、街道散落雜物並輕微淹水，對交通造成影響。

今晨雨勢進一步加劇，南加州數以千計民眾因電線遭風暴破壞而停電。根據停電追蹤網站 Poweroutage.us資料，全州約有10萬1000戶家庭與商家陷入無電狀態。

氣象預報指出，部分社區本週的降雨量可能高達約25.4公分。

「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與馬利布（Malibu）處於特別警戒，因為這些地區仍在從1月的毀滅性野火中恢復。由於火災造成地形受損，豪雨更容易引發土石流。

隨著南加州部分居民收到立即撤離令，紅十字會（Red Cross）已在多個社區開設避難所。

國家氣象局氣象學家柯恩（Ariel Cohen）警告，從今天下午到26日，「許多地區可能出現嚴重淹水以及落石和土石流，尤其是在高海拔地區。如果你原本計畫在耶誕節期間開車出門，請重新考慮你的行程」。

今天仍有許多洛杉磯居民外出活動，包括採買最後一刻的禮物、購買雜貨，甚至外出慢跑，但對部分人而言，耶誕節的出行計畫已被打亂。

路易斯（Jim Lewis）說：「我們決定待在家裡。」他原本計畫前往附近巴沙迪納（Pasadena）拜訪表親，最後選擇留在市區進行最後的採買。

他對法新社表示：「我們接到這麼多警報，感覺並不安全，我不想在天黑後開車前往。」

原本計畫舉辦派對的皮特（Larissa Peet）則表示，她仍將照常慶祝。

她說：「我們沒有做任何不同的安排，就是待在一起、吃吃喝喝、開心度過。」

除了淹水威脅，氣象學家還預測，洛杉磯郡山區與沙漠地區的陣風可能高達每小時近130公里。

洛杉磯 美國 豪雨

延伸閱讀

320+1嘉市城市博覽會閉幕倒數壓軸表演 耶誕連假催出最後人潮

影／英王妃凱特癌後現身！與夏洛特公主鋼琴二重奏慶耶誕

耶誕節「非中華傳統節日」！華人6招開運大法曝光

因加薩戰火沉寂2年 伯利恆湧入數千人洋溢耶誕氣氛

相關新聞

平安夜接孩童來電…川普談「乾淨美麗的煤」 不讓壞耶誕老人入境

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞正在佛州海湖莊園度假，平安夜一同參與接聽小朋友打進北美防空司令部（NORAD）電話的年度傳...

華郵：倉庫改建收容所 川普擬像快遞包裹遣返移民

華盛頓郵報掌握到招標草案後披露，川普政府擬大幅改造移民拘留系統，包括整修工業倉庫收容上萬遭拘留移民，目標是興建7座大型收...

高市早苗擬明年3月首次訪美 日本政府詢問美方意向

日本政府相關人士今天透露，日本政府已就明年3月下半首相高市早苗首次訪美並與總統川普會談的日程詢問美方意向。日本希望在4月...

【重磅快評】川普戰列艦讓敵人瑟瑟發抖或額手稱慶？

美國總統川普由戰爭部長赫塞斯、國務卿魯比歐、海軍部長費蘭等陪同，在海湖莊園舉辦了一場聲勢浩大的記者會。川普說，他將下令建...

川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署

最高法院23日以六票對三票裁定，目前暫不允許川普總統在芝加哥地區部署國民兵。最高法院未署名的命令指出，將國民兵「聯邦化」...

因應ICE攔查 美國公民隨身帶護照……無奈稱「隨時得證明我是美國人」

隨著各地移民搜捕行動擴大，一股不安的氛圍正籠罩全美。近期媒體頻傳美國公民遭移民與海關執法局(ICE)誤拘的消息，導致許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。