美H-1B工作簽證變革 律師建議年輕人超前部署

美國H-1B工作簽證將由隨機抽籤制改為考量薪資、技能的加權選擇制，來自台灣、在美執業超過20年的美國移民律師林志濤分析，有意在美工作者必須依職業類型選擇適合的簽證，建議年輕學子與應屆畢業生必須超前部署。

美國總統川普（Donald Trump）9月公告，將對H-1B工作簽證申請者徵收10萬美元（約新台幣317萬元）費用，川普政府之後說明費用主要適用於美國境外新申請者。

美國國土安全部23日公布H-1B工作簽證新抽籤制度，一改長期使用的隨機抽籤制，2026年3月起幾乎確定將採薪資與技能等加權選擇（WeightedSelection）方式。聯邦地區法官同日駁回「美國商會」（U.S. Chamber of Commerce）提出的訴訟，認為政府有權制定相關政策。

每年約有8萬5000個H-1B簽證名額（含2萬擁有美國碩士以上學歷者），吸引全球數十萬人申請。近年「中籤者」中，資訊科技相關職務佔比高，印度籍申請者比例居多。大型科技業者如谷歌（Google）與臉書（Facebook）母公司Meta透過H-1B制度聘用大量外籍人士，批評者稱影響產業與人才流動。

川普政府簽證新規定，對有意在美就學與就業的外籍年輕人構成新的挑戰，薪資高低與技能項目列入評比，部分分析認為應屆畢業生與非科技專才首當其衝。

美國達理律師事務所（TLA Law）創辦人律師林志濤（Tao Lin Esq.）向中央社表示，政策公布幾個月後比較清楚，這是針對美國境外的新個案，基本是一項旅行禁令（Travel ban），赴美工作得付出10萬美元，但對台灣目前沒太大問題，對印度影響較大。

他說，H-1B簽證除了少數研究或與非營利個案無須參加抽籤外，過去無論職種，具美國碩士者可參加每年3月舉行的抽籤，有2次機會。今年3月依加權選擇制進行看來勢在必行。

林志濤舉例，新制依收入高低與職業項目分4個層次，高薪一定比較有利。藝術工作者通常沒有固定雇主與薪資，申請傑出人才O-1簽證可能較適合，H-1B簽證比較不利。

川普政府的工作簽證新規定，外界多認為對畢業後有意在美工作的外籍應屆畢業生不利。林志濤建議想要有美國工作經驗的年輕人，必須「超前部署」。