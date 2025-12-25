艾普斯坦案新證據 美司法部：再發現逾1百萬份疑似相關文件

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國司法部今天表示，紐約南區檢察官與聯邦調查局（FBI）通知司法部，他們發現逾1百萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案相關的文件

美國司法部在社群媒體X發文指出，司法部已收到紐約南區檢察官及FBI提供的文件，將依「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act）、現行法規及司法命令進行審查以便發布。

此外，美國司法部還提及：「我們已安排律師全天候審查文件，並依法遮蔽內容以保護受害者，我們將盡快發布文件。由於資料量龐大，這一程序可能還需數週時間。」

美國政府最近才公布新一批艾普斯坦案相關檔案，其中包含大量關於美國總統川普的內容。但美國司法部隨即發聲為川普辯護，指稱部分指控「不實且聳動」。

