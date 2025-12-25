華郵：倉庫改建收容所 川普擬像快遞包裹遣返移民

華盛頓郵報掌握到招標草案後披露，川普政府擬大幅改造移民拘留系統，包括整修工業倉庫收容上萬遭拘留移民，目標是興建7座大型收容中心，把人當快遞包裹般加速遣返作業。

有別於被拘移民會視空床情況分送全美各地拘留設施的現行作法，據華郵檢視的一份招標文件顯示，移民暨海關執法局（ICE）打算透過建立一套縝密「輸送系統」來加快遣返。

擬議的新作法是遭拘移民將先登記並安置在處理據點數週，之後集中轉送至大型倉庫改裝的臨時收容所，等待遣返出境。初步規劃設置7座倉庫改建的大型收容所，每座可收容5000至1萬人。

這些大型收容中心將座落靠近主要物流樞紐的位置，尋覓涵蓋維吉尼亞、德克薩斯、路易斯安那、亞利桑那、喬治亞與密蘇里等州的適合倉庫；另要找16座較小型倉庫，改建後每座也可收容達1500人。

這份招標草案尚未定案，仍有變動可能。但華郵掌握的一封內部電郵顯示，移民與海關執法局計劃這週把草案提供給民營拘留中心，以了解市場意願供後續修正計畫，之後可能很快就會提出正式邀標。

華郵指出，改建倉庫當臨時移民收容所計畫，將是美國總統川普「拘留並遣返百萬移民」行動的下一步。在國會撥款450億美元專供拘留移民的加持下，川普政府今年重新啟用閒置監獄、挪用軍事基地部分區域，並與共和黨籍州長合作，在偏遠地區興建移民帳篷營地。

亞利桑那州地方媒體披露，移民與海關執法局代理局長里昂（Todd M. Lyons）今年4月在一場邊境安全會議上表示，需進一步把驅逐移民當成一門生意來運作，政府目標是讓遣返移民像亞馬遜（Amazon）搬運物流包裹般高效，「就像快速配送一樣，只是貨品換成人」。

然而商用不動產專家指出，把拘留者集中安置在倉庫會衍生新的後勤與管理問題。這類建築原本設計是為儲存與運輸，並非供人居住，因此通常通風不良、缺乏精確溫控，且由於倉庫座落地點大多遠離住宅區，很可能不具備能支應數千名需全時待在內者所需的給水、排水與衛生系統。