洛馬後勤保障不給力 2024年美軍F-35妥善率僅50%
五角大廈督察長辦公室（OIG）一份報告指出，由於洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司在維修保障方面存在缺失，美軍的F-35匿蹤戰機2024年只有約一半時間能出勤。
⭐2025總回顧
路透社報導，五角大廈督察長辦公室指F-35戰機2024年的妥善率為50%，比最低要求少17%。
報告指出，F-35的平均妥善率之所以只有50%，是因五角大廈在F-35後勤維維繫表現不佳的問題上，並未每次對洛馬公司究責。
報告說明，發生這種情況是因F-35聯合計畫辦公室（JPO）未在飛機後勤合約中納入妥善率等戰備表現指標或其他可量化的要求，同時也未落實物料檢驗與政府財產申報等依規定執行。
審計結果發現，儘管F-35戰機約有一半時間無法飛行，飛機妥善率（AVA）、任務執行率（MC,可執行至少一項任務）、全任務執行率（FMC,可執行所有既定任務）全未達軍方最低要求，五角大廈仍在不做任何調整下，支付洛馬約17億美元。
F-35是五角大廈規模最大的籌購項目，從採購、操作到後勤維持的整個週期成本估計超過2兆美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言