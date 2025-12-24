2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會

美國總統川普今天表示，他已與哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫通話，並邀請兩位領導人參與明年在佛羅里達州邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。

路透社報導，川普（Donald Trump）分別與托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）通話後在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我們討論了為當前持續不斷的衝突帶來和平的重要性，以及加強我們國家之間的貿易與合作。」

川普談到：「美國明年將主辦G20峰會，我們將邀請這兩位領袖以貴賓身分與會。」