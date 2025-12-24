2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會
美國總統川普今天表示，他已與哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫通話，並邀請兩位領導人參與明年在佛羅里達州邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。
⭐2025總回顧
路透社報導，川普（Donald Trump）分別與托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）通話後在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我們討論了為當前持續不斷的衝突帶來和平的重要性，以及加強我們國家之間的貿易與合作。」
川普談到：「美國明年將主辦G20峰會，我們將邀請這兩位領袖以貴賓身分與會。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言