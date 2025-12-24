耶誕節將至 佛州主教們籲請川普暫停移民掃蕩行動

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透社
美國佛羅里達州的天主教主教們呼籲美國總統川普（Donald Trump）耶誕節假期期間，暫停移民掃蕩行動。

路透社報導，佛州主教們昨天致函川普及佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），信中說道：「這樣的暫停將展現對這些家庭的應有尊重。現在不是對移民掃蕩行動所造成的苦難漠不關心的時候。」

佛州主教們的這起呼籲，是在美國天主教主教會議（The U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB）罕見的譴責川普政府移民打壓行動，並倡導「有意義的移民改革」一個多月後提出的。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今年10月也曾譴責虐待移民的行為。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）今天說：「川普總統之所以當選，是基於競選時他向美國人民承諾要驅逐犯罪的非法移民。他正在兌現這項承諾。」迪尚特州長的發言人未立即回應。

過去一年，川普大力執行移民掃蕩行動，逮捕並遣返他所稱的危險犯罪移民。

過去在教堂、醫院和學校等敏感地點，限制逮捕移民的政策，川普政府也予以撤銷，並在全美部署聯邦執法人員加強移民掃蕩行動。

儘管川普政府強調以鎖定犯罪分子為目標，但官方數據顯示，政府逮捕更多僅涉移民違規、未被控其他罪名的人，其人數超過以往歷任政府。

