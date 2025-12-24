【重磅快評】川普戰列艦讓敵人瑟瑟發抖或額手稱慶？

美國總統川普由戰爭部長赫塞斯、國務卿魯比歐、海軍部長費蘭等陪同，在海湖莊園舉辦了一場聲勢浩大的記者會。川普說，他將下令建造世界上最強大的戰列艦，讓所有對手為之顫抖。

這一被命名為「川普級」的戰列艦，排水量達到約三萬至四萬噸，將首先造出兩艘，最終則將打造廿到廿五艘，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器，再加上AI，號稱威力比任何戰艦強大一百倍。

對這個時代的軍迷而言，戰列艦已是屬於二次世界大戰或至少是冷戰時期的古老名詞。而它之於美國，則同時代表著美國的榮光與哀愁。

美國最後一艘戰列艦「密蘇里號」在二戰結束10年就第一度退役，雷根總統時代短暫復活，但仍在1992年永久退役，人類自此揮別了戰列艦時代。

「密蘇里號」這名字聽來多熟悉？沒錯，1945年的9月2日它就停泊在東京灣裡，盟軍接受日本投降的歷史劇目就在此上演。當時的日本外務大臣重光葵、參謀總長梅津美治郎，美國的麥克阿瑟、尼米茲上將，以及中華民國陸軍上將徐永昌，在這艘戰列艦上共同宣告了二戰的結束。

不過，這艘戰列艦1945年的沖繩海戰中，僅僅就在9月受降的4個多月前，被一架神風特攻隊的A6M Zero零式戰機擊中，這名特攻隊青年付出了他對昭和天皇的效忠，這艘戰列艦則留下了帝國的創傷。

「戰列艦」這款武器已經在大戰期間就被當時大顯神威的航空母艦證明已經過時，就在密蘇里號被神風特攻隊擊中的幾天之前，史上最大、滿載排水量達到6.5萬噸的大和號戰列艦，剛被從美軍航母上飛來的戰機擊沉。

如今的「川普級」顯然不是簡單複製當年的戰列艦，因為它配有電磁軌道炮 、雷射砲，還有128個通用垂發單元、12個極音速飛彈發射單元，甚至可能搭載正在研發的核動力巡弋飛彈。這些都是上世紀戰列艦聞所未聞的武器。

如果密蘇里號當年退出歷史舞台，曾經是二次大戰結束的具體象徵；那麼川普級戰列艦的歸來，就成了第三次世界大戰可能爆發的有形標誌。那些將被安裝在艦上的「不明覺厲」的武器，就像美國要在下一場大戰中獲勝的宣言。

不過，川普讓美軍再次偉大的夢想，卻不可能藉由這樣堪稱人類史上最龐大的戰列艦艦隊完成。因為此時的美利堅帝國已經沒有能力造出這樣的戰艦，就算能造得出來，它也無法在現代戰爭中取勝。

就光談造艦能力，美國的產能就已不堪負荷。今年10月初，川普在弗吉尼亞州諾福克，辦了一場美國海軍成立250周年慶典，但他演講的碼頭後頭，「杜魯門」號航母艦半年多前與商船相撞的殘破側舷，即使被一幅巨型的海軍軍旗遮掩，仍被媒體的鏡頭洩露出來。

這曝露了美國不只造船能量嚴重下滑，連維修能力都已不堪聞問。「華盛頓」號航母大修不斷延期，兩棲攻擊艦「好人理查德」號維護時被大火焚毀，4年前在南海海底下撞山的「康涅狄格」號潛艇至今未能修復。

據美國智庫CSIS日前發布的《美國海軍造船業困局研究》報告，美國深知要恢復其造艦能量，從2014到2023共10年的財政年度，美國國防部投入了58億美元支持造船工業基礎，而從2024到2028年則計畫再投入126億美元。其中包含兩項計劃，分別是潛艇工業基地（SIB）計畫，及海事工業基地（MIB）計畫。後者據稱已培養了一萬名造船工人。

但它的造艦能力，依CSIS的報告，仍然面臨勞動力短缺、基礎設施老舊、供應鏈短缺及生產技術落後等多個維度的問題。而這些涉及多維度的系統性難題，並沒有簡單單一的解決方案。更重要的是，美國昂貴的生產成本，讓這一單艦造價被專家評估可能高達200億美元的戰列艦，很容易面臨修改規格性能造成造價上升而擱淺。

誰都知道，美國的國債已步入快速攀升的舷梯，而這些戰列艦的造艦投入勢將成為另一股拖垮財政的加速器。

在現代戰爭更大層面地走向無人化、並更加倚賴無法攔截的極音速飛彈的時刻，川普重啟巨艦紀元的構想不只是開了時代的倒車，更像是對自身衰落的反諷。

從各個角度去看，川普級戰列艦無論如何都很難讓美國再次偉大；而美國的敵人可能也不會瑟瑟發抖，反而將額手稱慶。