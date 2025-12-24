耶誕節前夕強烈暴風雨侵襲加州 野火災區數百人急撤

美國官員表示，一場強烈冬季暴風雨今天侵襲加州，迫使數以百計民眾自野火災後地區撤離，這場暴風雨在耶誕節期間恐導致加州多處地區出現洪災與交通延誤。

美國國家氣象局（National Weather Service）今天聲明指出，一股「強烈的大氣河流（atmosphericriver）」將持續至26日為加州帶來豪雨、降雪與強風，並警告北加州、中加州與南加州民眾「務必高度警戒」。

國家氣象局氣象學家柯恩（Ariel Cohen）在洛杉磯對媒體表示：「如果你打算在耶誕節假期期間外出上路，請重新考慮你的行程。」

這場暴風雨由被稱為「鳳梨急流」（PineappleExpress）的大氣河流推動，將來自夏威夷熱帶地區的大量水氣帶往美國西岸，預料將連續幾天帶來降雨與降雪。

柯恩說：「從24日深夜到26日，許多地區很可能出現嚴重淹水，伴隨落石與土石流，特別是在高地與峽谷道路。」

加州官員表示，2025年全州共發生8019起野火，造成31人死亡，燒毀約21萬2551公頃土地，今年年初，洛杉磯地區多起大型野火更延燒至住宅區。

洛杉磯執法單位表示，今天已有200多戶住宅接獲撤離命令，至深夜，洛杉磯郡與州內其他地區仍處於洪水警戒狀態。