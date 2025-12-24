史上首次！美國小型飛機遇緊急狀況 「Autoland」系統自動降落成功

美國一架雙引擎小型飛機20日下午在飛行途中發生緊急狀況後，史上首次自行自動降落。Garmin公司表示，這起事件標誌著該公司的「Autoland」系統首次在緊急狀況下使用。

ABC新聞與CNN報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，事件發生在科羅拉多州丹佛附近的洛磯山都會機場（Rocky Mountain Metropolitan Airport），涉事機型為一架比奇超級空中國王（Beechcraft Super King Air）。聲明中指出，飛行員與飛航管制單位失去聯繫後，機上「緊急自動降落系統被啟動」。

飛機所有人Buffalo River Aviation則表示，事發時機上有2名飛行員、沒有乘客，「經歷快速、非指令性的加壓喪失」後，飛行員立即戴上氧氣面罩，當客艙高度超過規定的安全門檻時，Autoland系統便「完全依照設計自動啟動」。由於情況的「複雜性」，他們決定維持系統運作。聲明指出：「雖然系統的表現完全符合預期，但若系統出現任何故障，飛行員已隨時準備接手，恢復人工控制。」

根據航管錄音，自動語音訊息提醒相關人員，飛行員已無法操控飛機，將改降最近的合適機場，也可聽到自動系統向航管人員通報飛機編號，並提及「飛行員失能」，同時持續回報飛機與跑道之間的距離。

連結：https://x.com/OnDisasters/status/2003106253426561117?s=20

Buffalo River Aviation澄清，飛行員實際上並未失能，相關通報「完全是由Garmin緊急系統的自動通訊與回報功能所發出」。該公司表示：「在這起事件中，機組人員有意識地選擇保留並運用所有可用工具，在不可預測的緊急狀況下將額外變數降至最低，並如同其受訓所要求的那樣，把生命安全與安全結果置於其他所有因素之上。」機場官員指出，飛機「安全降落，未發生任何事故」，且無人被送往醫院。

連結：https://x.com/aviationbrk/status/2003142692423733367?s=20

Autoland是一套設計用於飛行員在緊急情況下無法駕機著陸時啟用的系統。製造商Garmin表示，目前已有超過 1700架正在服役的飛機配備，20日的事件則是「Autoland在真實緊急狀況中首次從頭到尾實際投入使用」。從急救人員發布的影片可見，2人安然走出飛機。FAA表示，已對此事展開調查。

連結：https://x.com/NMFirePIO/status/2003171093285339262?s=20