川普政府反企業DEI 面臨高法律門檻

根據路透社與10多名企業法務及法遵專家的訪談，美國總統川普政府的反歧視執法機關在證明企業「多元、公平及包容」（DEI）政策觸法上面臨高門檻。

路透社報導，美國平等就業機會委員會（EEOC）在新主席魯卡斯（Andrea Lucas）領導下正大舉轉向她所謂「較保守的民權觀」，例如優先處理白人男性遭遇歧視的案件。

這種轉變加上川普政府積極推動廢除DEI計畫，勢必與美國長年作為職場平權基石的反歧視法界限發生碰撞。

此舉意味著進一步重新定義職場公平的含義，可能和美國企業廣泛採取DEI措施以聘僱及留住多元人才的環境正面交鋒。

魯卡斯上週接受路透社專訪時表示，她計劃對企業DEI做法展開調查，查明雇主是否以種族或性別為決策依據。她特別要求提交企業DEI做法中可能存在歧視白人男性的案例。

然而平等就業機會委員會前主席珍妮．楊（JennyYang，音譯）表示，並非政府單方面認定某項計畫違法就一定違法，這個機關仍須蒐集證據並說服法庭認定企業措施違反反歧視法。

珍妮．楊說：「在許多情況下，或許屬於DEI範疇的工作正是防止歧視和確保機會平等的基礎，這也是雇主依法應盡的義務。」

即便如此，身為主席的魯卡斯仍有整套法律選項來調查具備DEI計畫的企業。她可以發出傳票索取文件、傳喚高階主管作證，並就任何違反職場法律的行為提起訴訟。

魯卡斯說，她已準備好在必要時上法院證明DEI計畫對白人男性造成損害。

不過羅格斯大學（Rutgers University）法學教授霍金斯（Stacy Hawkins）表示，法律門檻很高，要達到目標並不容易。申訴曾遭歧視的人須證明自己因為是白人男性、而雇主更偏好其他種族或性別，才會喪失職缺、升遷、福利或其他報酬機會。

霍金斯說，多數情況並非白人男性被歧視，而是求職人數增加後，夠資格的非白人競爭對手變多。

她還說，在改革前的數十年，就業市場存在政府默許的排斥與歧視，如今白人男性必須與更多不同背景且具資格的求職者競爭。

許多企業與產業也已調整他們的DEI計畫，確保合法合規。

企業DEI政策的3大核心原則包括：確保各種背景人才在各層級的代表性、給予所有員工公平報酬，以及營造歸屬感，以期消除職場結構性偏見。

喬治亞州前州長候選人艾布蘭（Stacey Abrams）表示，雇主意識到打造能反映顧客多元樣貌的團隊，是攸關員工與股東長期成功的重要商業策略。

她說，這也是多數企業延續DEI計畫、並未受白宮強硬態度動搖的原因之一。她還說：「多數人認同DEI概念，多數公司實踐DEI，多數美國人也希望民主能守護DEI價值。」