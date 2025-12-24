美伊利諾州通過協助死亡法案 教宗良十四世深表失望

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）今天批評美國伊利諾州州長簽署一項允許部分末期病患在醫療協助下結束生命的法案，罕見介入地方政治議題。

路透報導，首位美國籍教宗良十四世在義大利岡多福堡（Castel Gandolfo）寓所外對記者表示，他對伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）簽署這項法案「感到非常失望」。

教宗在回應相關提問時說：「很遺憾…他決定簽署這項法案。我對此非常失望。」

出生於芝加哥的良十四世表示，他上個月曾在梵蒂岡會晤普里茨克，並「非常明確地」與他討論這項法案。

作為全球14億天主教徒的領袖，教宗通常避免評論地方政治議題。

這項伊利諾州法案將於明年9月生效，允許預後僅剩6個月或以下壽命的末期成年病患申請由醫師開立處方，以結束自己的生命。

天主教會主張，生命自受孕起至自然死亡均為神聖。教會反對墮胎、死刑及協助死亡等措施。