快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

美伊利諾州通過協助死亡法案 教宗良十四世深表失望

中央社／ 梵蒂岡23日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）今天批評美國伊利諾州州長簽署一項允許部分末期病患在醫療協助下結束生命的法案，罕見介入地方政治議題。

⭐2025總回顧

路透報導，首位美國籍教宗良十四世在義大利岡多福堡（Castel Gandolfo）寓所外對記者表示，他對伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）簽署這項法案「感到非常失望」。

教宗在回應相關提問時說：「很遺憾…他決定簽署這項法案。我對此非常失望。」

出生於芝加哥的良十四世表示，他上個月曾在梵蒂岡會晤普里茨克，並「非常明確地」與他討論這項法案。

作為全球14億天主教徒的領袖，教宗通常避免評論地方政治議題。

這項伊利諾州法案將於明年9月生效，允許預後僅剩6個月或以下壽命的末期成年病患申請由醫師開立處方，以結束自己的生命。

天主教會主張，生命自受孕起至自然死亡均為神聖。教會反對墮胎、死刑及協助死亡等措施。

法案 教宗

延伸閱讀

雪梨海灘血案後 新南威爾斯州通過新法限縮持槍數

俄羅斯拒絕耶誕休戰 教宗良十四世：令人極度悲傷

民進黨：藍委封殺軍費條例打臉鄭麗文 坐實赴中領旨

華郵社論：川普反離岸風電 拖累AI發展

相關新聞

搶破頭！川普「科技部隊」爆紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位

美國高層官員周二（23日）表示，川普政府在上周宣布要成立「美國科技部隊」（US Tech Force）後，約有2.5萬人...

檢方電郵揭露 川普曾搭艾普斯坦私人飛機8次

美國司法部今天公布新一批關於遭定罪性犯罪者艾普斯坦的文件，一名紐約檢察官在電子郵件中表示，美國總統川普搭乘艾普斯坦私人飛...

美H-1B簽證取消抽籤！新制最快2月上路 高薪、高技能者優先

美國川普政府周二宣布，將改革技術移民的H-1B簽證制度，以加權制取代現行的樂透抽籤，未來將優先核發姶薪資較高、技能較高的...

費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷

美國官員表示，費城（Philadelphia）近郊一間療養院今天發生2起爆炸並引發火災，疑似由瓦斯外洩所致，至少造成2人...

法官力挺川普！裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

美國聯邦法官表示，川普政府可以繼續推動對新的H-1B簽證申請徵收10萬美元費用的計畫，這對依賴引進海外高技術人才的美國科...

美對前歐盟執委等5人限制簽證 指控逼社媒審查

美國總統川普政府今天對1名歐盟前執委和另外4人祭出簽證限制，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。