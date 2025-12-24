聽新聞
搶破頭！川普「科技部隊」爆紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位
美國高層官員周二（23日）表示，川普政府在上周宣布要成立「美國科技部隊」（US Tech Force）後，約有2.5萬人表達有意願加入這一工程師大軍。此時，美國政府正尋求在聯邦職位安排具備AI專長的人才。
美國人事管理局（OPM）局長庫珀（Scott Kupor）在社群平台 X 發文指出，政府將利用這份人才名單招募軟體工程師、資料工程師以及其他科技相關職位。路透無法獨立證實這2.5萬人的數字。
這些有意願的人士將競爭首批「科技部隊」的1,000個職位。庫珀先前表示，獲選者將在聯邦機構內投入兩年時間，參與各項科技專案，服務單位包括國土安全部、退伍軍人事務部、司法部等政府部門。
這項招募計畫是川普政府AI政策布局的一環。包括前總統拜登在內，過去多位美國總統也曾推動類似措施，將科技人才引入政府體系登。
現任總統川普在第二任期上任後的最初幾個月聚焦於削減政府職位，但對政府認定為維持「國家安全」所必需的職務予以例外。科技部隊計畫則被視為從這場縮編人力行動轉向招聘人才。
