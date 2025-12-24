快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

搶破頭！川普「科技部隊」爆紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國高層官員周二（23日）表示，川普政府在上周宣布要成立「美國科技部隊」（US Tech Force）後，約有2.5萬人表達有意願加入這一工程師大軍。此時，美國政府正尋求在聯邦職位安排具備AI專長的人才。

⭐2025總回顧

美國人事管理局（OPM）局長庫珀（Scott Kupor）在社群平台 X 發文指出，政府將利用這份人才名單招募軟體工程師、資料工程師以及其他科技相關職位。路透無法獨立證實這2.5萬人的數字。

這些有意願的人士將競爭首批「科技部隊」的1,000個職位。庫珀先前表示，獲選者將在聯邦機構內投入兩年時間，參與各項科技專案，服務單位包括國土安全部、退伍軍人事務部、司法部等政府部門。

這項招募計畫是川普政府AI政策布局的一環。包括前總統拜登在內，過去多位美國總統也曾推動類似措施，將科技人才引入政府體系登。

現任總統川普在第二任期上任後的最初幾個月聚焦於削減政府職位，但對政府認定為維持「國家安全」所必需的職務予以例外。科技部隊計畫則被視為從這場縮編人力行動轉向招聘人才。

美國 職位 川普 科技 AI

延伸閱讀

川普再起覬覦之心 格陵蘭總理表態：感到遺憾

川普政府欲派國民兵進駐芝加哥 最高法院暫擋下

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

相關新聞

搶破頭！川普「科技部隊」爆紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位

美國高層官員周二（23日）表示，川普政府在上周宣布要成立「美國科技部隊」（US Tech Force）後，約有2.5萬人...

檢方電郵揭露 川普曾搭艾普斯坦私人飛機8次

美國司法部今天公布新一批關於遭定罪性犯罪者艾普斯坦的文件，一名紐約檢察官在電子郵件中表示，美國總統川普搭乘艾普斯坦私人飛...

美H-1B簽證取消抽籤！新制最快2月上路 高薪、高技能者優先

美國川普政府周二宣布，將改革技術移民的H-1B簽證制度，以加權制取代現行的樂透抽籤，未來將優先核發姶薪資較高、技能較高的...

費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷

美國官員表示，費城（Philadelphia）近郊一間療養院今天發生2起爆炸並引發火災，疑似由瓦斯外洩所致，至少造成2人...

法官力挺川普！裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

美國聯邦法官表示，川普政府可以繼續推動對新的H-1B簽證申請徵收10萬美元費用的計畫，這對依賴引進海外高技術人才的美國科...

美對前歐盟執委等5人限制簽證 指控逼社媒審查

美國總統川普政府今天對1名歐盟前執委和另外4人祭出簽證限制，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。