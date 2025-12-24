美H-1B簽證取消抽籤！新制最快2月上路 高薪、高技能者優先

美國川普政府周二宣布，將改革技術移民的H-1B簽證制度，以加權制取代現行的樂透抽籤，未來將優先核發姶薪資較高、技能較高的申請人，最快2月起實施。

國土安全部表示，現行簽證採取的隨機抽籤機制遭部分雇主濫用，藉由大量申請、引進低薪外籍勞工，壓低美國勞工薪資。移民局發言人指出，新制度旨在確保H-1B簽證真正用於高技能、高附加價值人才。

這是美國政府近期收緊移民政策的最新舉措。除提高H-1B申請門檻、新增高達10萬美元申請費外，川普政府也擴大對申請人的社群媒體審查。

相較於過去僅需支付215美元登記費及雇主780美元的贊助費，10萬美元費用高出許多。美國商會曾為此提告試圖阻擋，但哥倫比亞特區聯邦地區法院周二裁定駁回，政府仍可繼續收取這筆費用。

國土安全部指出，每年發放的H-1B簽證數量上限是6.5萬，另保留2萬個配額給持有美國高等學位的申請人。

移民改革遊說團體Fwd.us估計，目前美國境內約有73萬名H-1B持有人及55萬名家屬。共和黨議員多年來主張H-1B應依薪資高低排序分配，此次改革被視為朝該方向邁進。