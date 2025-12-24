快訊

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

隨機殺人凶嫌張文熱愛動漫手遊 警嘆：標準宅男卻又狂搜鄭捷事蹟

聽新聞
0:00 / 0:00

美H-1B簽證取消抽籤！新制最快2月上路 高薪、高技能者優先

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普政府周二宣布改革技術移民的H-1B簽證制度，以加權制取代現行的樂透抽籤。路透
川普政府周二宣布改革技術移民的H-1B簽證制度，以加權制取代現行的樂透抽籤。路透

美國川普政府周二宣布，將改革技術移民H-1B簽證制度，以加權制取代現行的樂透抽籤，未來將優先核發姶薪資較高、技能較高的申請人，最快2月起實施。

⭐2025總回顧

國土安全部表示，現行簽證採取的隨機抽籤機制遭部分雇主濫用，藉由大量申請、引進低薪外籍勞工，壓低美國勞工薪資。移民局發言人指出，新制度旨在確保H-1B簽證真正用於高技能、高附加價值人才。

這是美國政府近期收緊移民政策的最新舉措。除提高H-1B申請門檻、新增高達10萬美元申請費外，川普政府也擴大對申請人的社群媒體審查。

相較於過去僅需支付215美元登記費及雇主780美元的贊助費，10萬美元費用高出許多。美國商會曾為此提告試圖阻擋，但哥倫比亞特區聯邦地區法院周二裁定駁回，政府仍可繼續收取這筆費用。

國土安全部指出，每年發放的H-1B簽證數量上限是6.5萬，另保留2萬個配額給持有美國高等學位的申請人。

移民改革遊說團體Fwd.us估計，目前美國境內約有73萬名H-1B持有人及55萬名家屬。共和黨議員多年來主張H-1B應依薪資高低排序分配，此次改革被視為朝該方向邁進。

美國 H-1B 移民 簽證

延伸閱讀

美對前歐盟執委等5人限制簽證 指控逼社媒審查

英特爾18A「客戶只有自己」美國爸爸會救？網嘲諷：左手賣右手

「侮辱性極強」台中賣國旗詐騙連江和樹也受害 俄金髮正妹遭驅逐出境

宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證

相關新聞

搶破頭！川普「科技部隊」爆紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位

美國高層官員周二（23日）表示，川普政府在上周宣布要成立「美國科技部隊」（US Tech Force）後，約有2.5萬人...

檢方電郵揭露 川普曾搭艾普斯坦私人飛機8次

美國司法部今天公布新一批關於遭定罪性犯罪者艾普斯坦的文件，一名紐約檢察官在電子郵件中表示，美國總統川普搭乘艾普斯坦私人飛...

美H-1B簽證取消抽籤！新制最快2月上路 高薪、高技能者優先

美國川普政府周二宣布，將改革技術移民的H-1B簽證制度，以加權制取代現行的樂透抽籤，未來將優先核發姶薪資較高、技能較高的...

費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷

美國官員表示，費城（Philadelphia）近郊一間療養院今天發生2起爆炸並引發火災，疑似由瓦斯外洩所致，至少造成2人...

法官力挺川普！裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

美國聯邦法官表示，川普政府可以繼續推動對新的H-1B簽證申請徵收10萬美元費用的計畫，這對依賴引進海外高技術人才的美國科...

美對前歐盟執委等5人限制簽證 指控逼社媒審查

美國總統川普政府今天對1名歐盟前執委和另外4人祭出簽證限制，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。