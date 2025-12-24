快訊

檢方電郵揭露 川普曾搭艾普斯坦私人飛機8次

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片是川普與一名臉部被遮住的女子似乎坐在飛機上。路透
已故「淫魔」富豪艾普斯坦被公開的19張照片中，一張照片是川普與一名臉部被遮住的女子似乎坐在飛機上。路透

美國司法部今天公布新一批關於遭定罪性犯罪者艾普斯坦的文件，一名紐約檢察官在電子郵件中表示，美國總統川普搭乘艾普斯坦私人飛機的「次數，遠比之前報導的多」。

路透社報導，在日期為2020年1月7日的電郵中，這名未具名的檢察官寫道，航班紀錄顯示，川普在1990年代曾8度搭乘艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人飛機。在其中至少4趟航班中，艾普斯坦的同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）也在機上。麥克斯威爾因協助已故金融家艾普斯坦性侵未成年少女，正在服20年有期徒刑。

川普2024年曾在社群媒體發文表示，他「從未搭乘過艾普斯坦的飛機，也從未去過他那『愚蠢』的島嶼」。檢方電郵並未指控川普犯下任何罪行。白宮未立即回應對這封電郵的置評請求。

新公布的紀錄顯示，有一趟航班的乘客僅有3人，為艾普斯坦、川普與一名20歲的女子，她的名字已遭塗銷。文件指出：「在另外兩趟飛行中，各有兩名乘客是女性，她們可能是麥克斯威爾案的證人。」

川普是在1990年代與2000年代初期與艾普斯坦有社交往來。川普曾表示，他們的關係在2000年代中期結束，他對艾普斯坦的性侵行為從不知情。2008年，艾普斯坦因招募未滿18歲者賣淫而被定罪。美國司法部2019年指控他犯下性交易罪。

司法部在社群平台X上發表聲明指出：「這些文件中有些包含針對川普總統的不實且聳動指控，是在2020年選舉前提交給聯邦調查局（FBI）的。需要明確說明的是：這些指控毫無根據且不實，如果有一丁點可信度，肯定早就被用來對付川普總統了。」

司法部表示：「然而，基於我們對法律與透明度的承諾，司法部在依法保護艾普斯坦受害者的前提下，公布了這些文件。」

最新公布的艾普斯坦檔案包含約3萬頁文件，其中多處內容遭塗銷，並附上數十段影片片段，包括數段據稱是在聯邦拘留所內拍攝的影片。艾普斯坦於2019年在紐約的監獄內被發現死亡，死因遭判定為輕生。

