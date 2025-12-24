川普政府欲派國民兵進駐芝加哥 最高法院暫擋下

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國最高法院今天拒絕允許共和黨籍總統川普派遣國民兵部隊進駐芝加哥地區。川普正在愈來愈多民主黨主政城市擴大軍事人員部署，批評者稱此舉意在懲罰政敵並壓制異議。

美國聯邦法官先前發布命令，暫時擋下川普在芝加哥（Chicago）地區部署數百名國民兵（NationalGuard）的行動，最高法院暫不推翻下級法院所做裁決。

川普10月無視芝加哥市長強生（Brandon Johnson）與伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）等民主黨人士反對，批准要向芝加哥部署700位國民兵。

伊利諾州檢察長與代表芝加哥市的律師在該州聯邦法院提起訴訟，指控川普動用美國部隊「懲罰他的政敵」。

路透社報導，多數大法官在一項未署名的裁決中說：「在這個初步階段，政府未能提出任何授權依據，允許軍隊在伊利諾州執行法律。」

最高法院裁定，總統將國民兵置於聯邦控制之下的權力，可能僅適用於「例外」情況。

湯瑪斯（Clarence Thomas）、阿利托（SamuelAlito）和戈蘇奇（Neil Gorsuch）等3名保守派大法官對這項裁決抱持反對態度。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）在聲明中表示，川普「向美國人民承諾，他將努力不懈地執行我們的移民法規，並保護聯邦人員免受暴力威脅」，（最高法院）「今天的裁決並未削弱這一核心議程」。

伊州州長普里茨克說，最高法院的裁定是「遏制川普政府一再濫用權力，以及減緩川普邁向威權主義的重要一步」。

這是川普政府在最高法院遭遇的罕見挫敗。自川普重返白宮以來，最高法院經常支持他對總統權力的廣泛主張。目前最高法院保守派大法官以6比3占多數。

國民兵起源可追溯至17世紀美洲殖民地時期的地方民兵組織，平時幾乎都是由州長調動。國民兵職責多元，包括國內救災與安全保障、國土防衛與防止內亂，同時作為美軍海外部署的後備力量。

