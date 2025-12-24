快訊

川普政府白忙？艾普斯坦案文件被塗黑 部分內容用簡單技術可還原

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張攝於23日的照片顯示，美國政府新公布一批已故「淫魔」富豪艾普斯坦的相關文件。法新社
這張攝於23日的照片顯示，美國政府新公布一批已故「淫魔」富豪艾普斯坦的相關文件。法新社

美國司法部近日陸續釋出大量「淫魔」富豪艾普斯坦案調查紀錄，但多數內容遭大幅塗黑，引發外界的不滿。衛報報導，部分檢視文件的民眾發現，某些塗黑處可以透過Photoshop技術，或僅需將文字反白後貼入文字處理軟體，即可還原原始內容。

⭐2025總回顧

未經刪節的文字自22日晚間起在社群媒體上流傳，其中美屬維京群島對印戴克（Darren K. Indyke）與卡恩（Richard D. Kahn）這2名艾普斯坦遺產執行人提起的民事訴訟中，一份附件包含原本遭塗黑的指控內容，詳細說明艾普斯坦及其同夥如何促成對未成年人的性虐待。

文件第85節的遭刪節段落寫道：「2015年9月至2019年6月期間，印戴克曾簽署金額超過40萬美元的款項，支付給年輕女性模特兒與女演員，其中包括一名前俄羅斯模特兒，她在超過3年半的期間內，以每月8333美元的方式收款，總額超過38萬美元，直至2019年年中為止。」

美屬維京群島檢察官2022年就起訴艾普斯坦遺產以及印戴克與卡恩提起的民事性販運案件達成和解，和解金額為1億500萬美元，另加出售小聖詹姆斯島（Little St James）所得的一半收益。小聖詹姆斯島為艾普斯坦的居所，也是多起犯罪行為發生的地點。司法部發布的新聞稿並未承認任何責任。

印戴克是一名代表艾普斯坦數十年的律師，至今仍未遭聯邦當局提出刑事起訴。他於2022年受聘於帕拉托爾法律集團（Parlatore Law Group），時間點早於司法部就艾普斯坦案件達成和解。該律師事務所目前代表國防部長赫塞斯，過去也曾為美國總統川普辯護，處理其因在佛羅里達州私人莊園存放機密政府文件而引發的指控。

衛報致電並寄電郵向印戴克及帕拉托爾法律集團請求回應，至今未獲回覆。川普多次否認自己知情或涉及艾普斯坦的犯罪行為，並否認任何不當行為。

此外，根據報導，23日新公布的艾普斯坦相關檔案中，多次提及川普。一名美國資深檢察官聲稱，川普曾於1990年代與艾普斯坦同乘一架飛機，機上另有一名20歲女子，但目前沒有任何跡象顯示該女子為犯罪受害者，而被納入檔案本身也不代表涉及任何刑事不法行為。

川普 美國 司法

