美喊造川普艦…CNN質疑：工業能力不行 實用性也得打問號

美國總統川普廿二日宣布將建造「川普級」戰鬥艦。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日分析，美國海軍造船計畫近年未能如期並按預算交付新軍艦；即使美國海軍能讓一批川普級戰艦下水，這種大型戰艦是否適合執行美軍當前任務仍是問題。

川普級戰艦全長可達二六八公尺，排水量三萬至四萬噸，將是美國海軍自二戰以來建造的最大水面作戰艦。川普政府尚未公開設計或建造前二艘川普級戰艦的時間表。將領導該計畫的美國海軍造船基地近年交船能力欠佳，海軍部長費蘭坦言該基地正處於混亂。

美國造船廠已疲於應對現有建造、維護和檢修工作。美國海軍退役上校、分析家舒斯特說，美方已沒有足以快速達成此事的造船和海事工業基礎設施。成本也需要考慮；美國海軍研究協會新聞報導， 一艘川普級戰艦造價可能上看一百五十億美元。

另外鑒於未來海軍戰場，若干分析家認為，華府應該著重在大量小型海軍船艦，每艘攜帶少量飛彈或無人機，並分散部署在廣闊水道，藉此讓北京疲於應付，抵銷其在飛彈數量的優勢。

部分批評人士說，大型戰艦與航空母艦一樣，可能將過多火力集中在單一平台。韓國國防研究院研究員、南韓前潛艦軍官柳智勳（譯音）說，「小型戰艦和無人系統的優勢是，可以相對低成本增加數量，並透過分散風險到多個平台，來提高可行性」。

大型船艦不僅易受飛彈攻擊，也很難應對廉價無人機艇。俄烏戰爭已顯示，無人機艇能癱瘓甚至擊沉戰艦和潛艦。北京九三閱兵時，也展示一系列水下無人載具。

不過分析家也說，不應認為這項計畫注定失敗。正如川普廿二日所說，美國曾在二戰期間充分提高軍事產能，一天能生產多艘船艦。蘇聯也一度在太空領域領先美國，但美國啟動阿波羅計畫後一九六九年首度登月。

舒斯特認為，美國這次無法單打獨鬥，需要盟友；但考量美國現行海軍造船相關法規，這很難做到。他說，解放軍正逐漸具備挑戰美方進入西太平洋的能力，對美國國安是直接威脅，對日本、南韓亦然，尋求日韓幫助應對挑戰有其必要。