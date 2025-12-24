川普打造全球最大戰艦 「用來對付所有人 不只中國」

美國總統川普22日宣布，計劃建造兩艘全新「川普級」戰艦，最終打造25艘，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術，威力比任何戰艦強大100倍。

川普在國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐、海軍部長費蘭陪同下舉行記者會，證實他已批准相關計畫，開始建造兩艘新戰艦。他表示，這批戰艦「有助於維持美國軍事霸權、重振美國造船業，並讓全世界的敵人心生畏懼」。當被問到新戰艦是否為了因應中國大陸，川普說，「這是用來對付所有人，不只中國」。

記者會現場展示多張「川普級」戰艦出海示意圖。美國海軍研究協會新聞審閱海軍資料後發現，川普級戰艦將是一艘排水量超過3.5萬噸的大艦，比美軍現役最先進的朱瓦特級驅逐艦大一倍。

川普說：「從來沒有過像這樣的艦艇，這些設計已構思多年，將是速度最快的戰艦，威力更比歷來任何戰艦強大100倍，將成為世界歷史上最大的戰艦。」

「川普級」戰艦將成為川普為海軍打造的全新「黃金艦隊」一部分，目的是更有效因應中國大陸及其他對手，並更貼近他本人的美學標準。川普表示：「美國海軍將與我一同主導這些艦艇設計，因為我是一個非常有美感的人。」他說，「川普級」戰艦將從兩艘開始，最終擴展為一支由20至25艘組成的艦隊，成為「美國海軍艦隊的旗艦」。

川普透露，這些軍艦將以鋼材打造，排水量約3萬至4萬噸，將在美國建造，配備「最高等級的艦砲與飛彈」、極音速武器、電磁軌道砲、巡弋飛彈，以及「世界上最先進的雷射」，這些新型戰艦將成為有史以來建造過最大的戰艦，還說「這些船將由AI高度控制」，但未作出任何說明。

CNN指出，若以川普之名命名一個艦級，意味著他的名字未來也可能實際冠在一艘美國軍艦上，但這樣的安排恐怕仍需多年時間才能實現。

報導指出，每一個艦級通常都代表一套全新設計，並依慣例以該設計下建造的第一艘艦艇命名。若川普以自身姓名指定該艦級，且美國海軍遵循此一傳統，則依22日公布的設計所建造的首艦理論上將命名為「川普號」（USS Trump）。不過，現場展示的海報顯示，該艦名稱為「挑戰號」（USS Defiant）。

川普在記者會中提到韓華海洋（Hanwha Ocean）將協助美國海軍建造新型巡防艦後，這家南韓造船巨擘股價應聲飆升10%。