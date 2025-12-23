快訊

美股早盤／耶誕大禮 美擬2027年6月起對陸輸美晶片加徵關稅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國上季經濟成長較預期強勁，投資人預期Fed明年初降息機率可能下降，美股23日早盤三大指數漲跌互見。路透

美國川普政府23日表示，將從2027年6月起對從中國進口的半導體產品加徵關稅，將至少提前一個月公布稅率。晶片股23日早盤應聲翻黑。

美國貿易代表辦公室（USTR）在聯邦公報中表示，「中國把半導體產業作為爭奪主導地位的目標，這樣做不合理，也給美國企業增加負擔、設限，因此可據此採取行動」。一開始關稅稅率為零，將在18個月後、也就是2027年6月23日提高，稅率水準尚待公布。 

紐約三大指數早盤則在平盤上下狹幅波動，因延後公布的經濟數據明顯優於預期，顯示美國經濟成長較預期強勁，投資人預期聯準會（Fed）明年初降息的機率可能下降。

道瓊工業指數早盤在平盤震盪，標普500指數和那斯達克指數上漲0.2%。費城半導體指數漲0.15%。

美國商務部23日公布初步數據，第3季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初估值為4.3%，遠高於經濟學家預期的3.2%，顯示美國經濟強韌。另外，通膨指標個人消費支出（PCE）核心平減指數第3季上升2.9%，高於第2季的2.6%，顯示通膨壓力依然黏著。

這份報告可能讓投資人認為，Fed明年初降息的可能性降低。芝商所FedWatch工具顯示，交易員預期央行明年1月和3月會議按兵不動的機率提高。

個股方面，諾和諾德（Novo Nordisk）旗下熱門減重藥Wegovy的口服藥版本，已獲FDA核准，元月初將在美國開賣，消息激勵23日早盤飆漲逾8%。

黃金期貨23日盤中觸及每英兩4,530.80美元新高；白銀期貨也創盤中歷史高點，每英兩達70.635美元。

美股24日在美東時間下午1點提前收盤，25日因耶誕節休市。

