美國司法部再公布艾普斯坦檔案 逾8000份新文件上網

美國司法部網站今天可以查閱與遭到定罪的已故性犯罪富豪艾普斯坦案相關的至少8000份新文件。

法新社報導，司法部遭到指控刻意隱匿資訊，公布艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查紀錄進度緩慢且大量遮蔽內容，遭到民主黨批評。

這批新檔案包含數百段影像或音檔，尤其包括2019年8月的監視畫面。遭控性販運罪、當時候審的艾普斯坦於當月被發現陳屍牢房中。

司法部這次上傳約1萬1000筆新文件連結，但部分連結似乎無法開啟。

國會幾乎無異議通過的「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act）要求於19日前全面公開艾普斯坦檔案。

一個受害者團體先前控訴官方僅公布「極少部分」文件，且已公開的內容「充斥著異乎尋常的過度塗黑而沒有任何解釋」。

「艾普斯坦檔案透明法案」共同提案人民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）揚言將以未遵守法律為由，對司法部長邦迪（Pam Bondi）提出藐視國會指控。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天則提出決議案，要求對行政部門未公布完整的艾普斯坦檔案採取法律行動。