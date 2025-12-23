美國司法部再公布艾普斯坦檔案 逾8000份新文件上網

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國司法部網站今天可以查閱與遭到定罪的已故性犯罪富豪艾普斯坦（圖）案相關的至少8000份新文件。圖／路透社
美國司法部網站今天可以查閱與遭到定罪的已故性犯罪富豪艾普斯坦（圖）案相關的至少8000份新文件。圖／路透社

美國司法部網站今天可以查閱與遭到定罪的已故性犯罪富豪艾普斯坦案相關的至少8000份新文件。

法新社報導，司法部遭到指控刻意隱匿資訊，公布艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查紀錄進度緩慢且大量遮蔽內容，遭到民主黨批評。

這批新檔案包含數百段影像或音檔，尤其包括2019年8月的監視畫面。遭控性販運罪、當時候審的艾普斯坦於當月被發現陳屍牢房中。

司法部這次上傳約1萬1000筆新文件連結，但部分連結似乎無法開啟。

國會幾乎無異議通過的「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act）要求於19日前全面公開艾普斯坦檔案。

一個受害者團體先前控訴官方僅公布「極少部分」文件，且已公開的內容「充斥著異乎尋常的過度塗黑而沒有任何解釋」。

「艾普斯坦檔案透明法案」共同提案人民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）揚言將以未遵守法律為由，對司法部長邦迪（Pam Bondi）提出藐視國會指控。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天則提出決議案，要求對行政部門未公布完整的艾普斯坦檔案採取法律行動。

檔案 美國

相關新聞

川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑

美國總統川普22日宣布將建造2艘「川普級」戰鬥艦。美國有線電視新聞網（CNN）23日分析，美國海軍造船計畫近年未能如期並...

拚AI！傳字節跳動擬砸230億美元 鎖定先進晶片

中國科技大廠砸錢追趕美國同業，據傳TikTok母公司字節跳動，明年的人工智慧（AI）開支將增至人民幣1,600億元（23...

現實版《飢餓遊戲》？川普擬辦「愛國者運動會」 各州派1男1女參賽

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布政府籌備明年美國建國250周年的計劃，當中包括一項「愛國者遊戲」，由各州派出一男一女兩名高中運動員，參加這項賽事。有網友認為比賽形式與電影《飢餓遊戲》中生存競賽如出一轍，引發爭議。

川普推「川普級」戰艦與新航艦 業內人士質疑「不切實際」

美國總統川普22日公布「川普級」（Trump class）戰艦計畫，並將在冷戰結束後首度搭載核武裝巡弋飛彈，此外還將建造...

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持

不到10天後的新年伊始，紐約市即將迎來新任市長曼達尼。除了2026年1月1日其就職當天的街區派對外，曼達尼的宣誓就職將分...

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

48歲的卡馬利奇(Daniel Kamalić)在紐約市土生土長，一路讀到麻省理工學院(MIT)，從沒想過還要擁有除了美...

