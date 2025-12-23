拚AI！傳字節跳動擬砸230億美元 鎖定先進晶片

中國科技大廠砸錢追趕美國同業，據傳TikTok母公司字節跳動，明年的人工智慧（AI）開支將增至人民幣1,600億元（230億美元），其中半數將用於購買先進晶片。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，字節跳動初步計劃，2026年資本開支為人民幣1,600億元，高於今年AI基建投資的人民幣1,500億元。明年資金約半數用於添購先進半導體，以發展AI模型和應用程式。

相關人士透露，儘管仍不確定陸企能否取得輝達晶片，字節跳動已替明年的AI處理器設定預算，總額人民幣850億元。然而，這筆資金和美國科技巨擘相比，仍相形見絀。

美國總統川普本月解除輝達H200的銷陸禁令，但分華府議員與中國當局的反對，仍可能妨礙這款晶片輸陸。知情人士說，倘若H200獲准銷售，字節跳動等陸企表示，打算下達大單。H200一個要價約2萬美元，字節跳動打算購買2萬個做為測試訂單。據悉要是能無限取得H200，該公司或許會大幅提高明年的資本開支。

字節跳動也持續斥資數十億美元，租用海外資料中心的算力，該公司可藉此合法使用最先進的輝達硬體。但資料中心的租賃合約，通常不列為資本開支、算在營運成本。

字節跳動的AI模型豆包，跑分表現雖不及阿里巴巴的通義千問、及深度求索（DeepSeek），但據QuestMobile，以每月活躍用戶和下載量而言，豆包在中國最受歡迎。