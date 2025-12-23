聽新聞
現實版《飢餓遊戲》？川普擬辦「愛國者運動會」 各州派1男1女參賽
美國總統川普（Donald Trump）近日宣布政府籌備明年美國建國250周年的計劃，當中包括一項「愛國者遊戲」，由各州派出一男一女兩名高中運動員，參加這項賽事。有網友認為比賽形式與電影《飢餓遊戲》中生存競賽如出一轍，引發爭議。
據《國會山報（The Hill）》報導，川普於上周四（18日）宣布於明年舉辦史上第一場「愛國者遊戲（Patriot Games）」，作為建國250周年的慶祝活動之一。川普表示，活動將是「一次前所未有的體育賽事，為期4天，由最好的高中運動員參加，每個州及領土土將各派出一名年輕男性和年輕女性。」
《福布斯》報導稱，比賽的具體日期尚不清楚，但肯定會在電視播出，理論上應由美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）負責，如何挑選這100名運動員也未知。
消息公布後，許多網友立刻指出這項比賽跟美國 Suzanne Collin創作的反烏托邦小說《飢餓遊戲》，小說講述全國各區挑選出1男1女兩名未成年人參與遊戲，並在電視直播的生存競賽中互相殘殺的故事，後來被改編成電影，由珍妮佛‧勞倫絲（Jennifer Lawrence）領銜主演。
川普還補充，保證這次比賽不會有男性參與女運動員的賽事。
文章授權轉載自《香港01》
