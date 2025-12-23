快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

聽新聞
0:00 / 0:00

現實版《飢餓遊戲》？川普擬辦「愛國者運動會」 各州派1男1女參賽

香港01／ 撰文／藺思含
川普宣布籌備明年美國建國250周年的計劃，當中包括一項「愛國者遊戲」。路透
川普宣布籌備明年美國建國250周年的計劃，當中包括一項「愛國者遊戲」。路透

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布政府籌備明年美國建國250周年的計劃，當中包括一項「愛國者遊戲」，由各州派出一男一女兩名高中運動員，參加這項賽事。有網友認為比賽形式與電影《飢餓遊戲》中生存競賽如出一轍，引發爭議。

⭐2025總回顧

據《國會山報（The Hill）》報導，川普於上周四（18日）宣布於明年舉辦史上第一場「愛國者遊戲（Patriot Games）」，作為建國250周年的慶祝活動之一。川普表示，活動將是「一次前所未有的體育賽事，為期4天，由最好的高中運動員參加，每個州及領土土將各派出一名年輕男性和年輕女性。」

《福布斯》報導稱，比賽的具體日期尚不清楚，但肯定會在電視播出，理論上應由美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）負責，如何挑選這100名運動員也未知。

消息公布後，許多網友立刻指出這項比賽跟美國 Suzanne Collin創作的反烏托邦小說《飢餓遊戲》，小說講述全國各區挑選出1男1女兩名未成年人參與遊戲，並在電視直播的生存競賽中互相殘殺的故事，後來被改編成電影，由珍妮佛‧勞倫絲（Jennifer Lawrence）領銜主演。

川普還補充，保證這次比賽不會有男性參與女運動員的賽事。

延伸閱讀：

「川普全對帽」亮相白宮　小甘迺迪面露尷尬 網友：一定很丟臉

美衛生部長小羅伯特甘迺迪：撤換美國疫苗專家小組全部成員

文章授權轉載自《香港01》

川普 飢餓遊戲

延伸閱讀

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普任命路州州長蘭德里為格陵蘭特使 再掀外交爭議

華郵社論：川普反離岸風電 拖累AI發展

相關新聞

川普推「川普級」戰艦與新航艦 業內人士質疑「不切實際」

美國總統川普22日公布「川普級」（Trump class）戰艦計畫，並將在冷戰結束後首度搭載核武裝巡弋飛彈，此外還將建造...

現實版《飢餓遊戲》？川普擬辦「愛國者運動會」 各州派1男1女參賽

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布政府籌備明年美國建國250周年的計劃，當中包括一項「愛國者遊戲」，由各州派出一男一女兩名高中運動員，參加這項賽事。有網友認為比賽形式與電影《飢餓遊戲》中生存競賽如出一轍，引發爭議。

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持

不到10天後的新年伊始，紐約市即將迎來新任市長曼達尼。除了2026年1月1日其就職當天的街區派對外，曼達尼的宣誓就職將分...

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

48歲的卡馬利奇(Daniel Kamalić)在紐約市土生土長，一路讀到麻省理工學院(MIT)，從沒想過還要擁有除了美...

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

川普政府22日以國家安全風險為由，宣布所有正在興建中的離岸風電計畫全面停止。丹麥再生能源公司沃旭(Orsted)股價因此...

川普政府撤換近30使節 力挺「美國優先」者接任

川普政府為了重塑美國海外外交布局，正撤換包括大使及其他使館高階職務的近30位職業外交官，改由被認為全力支持川普「美國優先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。