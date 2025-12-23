川普推「川普級」戰艦與新航艦 業內人士質疑「不切實際」

美國總統川普22日公布「川普級」（Trump class）戰艦計畫，並將在冷戰結束後首度搭載核武裝巡弋飛彈，此外還將建造新一級航空母艦。Politico指出，無論是「川普級」戰艦或新型航艦，都屬於規模極其龐大的產業工程，不僅設計與建造成本可能高達數百億美元，也需要多年規劃才能啟動。

五角大廈目前的預算並未編列兩項計畫的經費，使得相關工程何時、以及如何展開仍不明朗。川普宣稱，未來數年內至少將建造25艘川普級戰艦，並宣稱可在「2年半內」交付。不過，根據2名知情人士說法，由於目前尚未完成工程設計，這樣的時程幾乎不可能達成。

此外，美國海軍長期以來一直難以在預算內按時造艦，目前所有正在建造中的海軍艦艇至少都落後原定進度一年，造船廠多年來也苦於無法招募到與留住足夠人力投入生產線，但川普與海軍部長費蘭（John Phelan）在22日的記者會上並未提及這個問題。

被問及在美國造船廠人手不足、工作負荷沉重的情況下，將如何建造這些艦艇時，川普回應表示，將於下周會晤多家國防公司執行長，要求削減高階主管薪酬與股票回購，並把資金投入興建新的工廠與設施。他說：「他們將開始把錢花在建造飛機、船艦以及我們所需要的各項事物上，而不是等10年、15年，我們現在就需要。」

不過，在不少國防工業人士看來，川普所構想的工作規模不切實際。美國眾議院軍事委員會海權與武力投射小組民主黨籍副主席考特尼（Joe Courtney）也形容，川普提出的造艦計畫「含糊」。他表示，恢復戰艦的提案提出了許多需要國會仔細審查的問題。」並進一步指出：「海軍在1944年停止建造戰艦，以及雷根總統的600艘艦隊計畫未將戰艦納入，都是有原因的。」

2名知情人士指出，新戰艦將整合多項從未同時安裝於單一軍艦上的技術。雖然並非所有新技術都會立即納入，但將在設計上保留日後加裝的能力。退休海軍軍官、哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）表示，即便海軍確實需要一種比現有驅逐艦更大的艦艇以跟上中國大陸的步伐，建造整合如此多複雜且大多尚未經過測試技術的新型艦艇，成本仍將極為高昂。

他也指出，在預算層面上，若不提前退役現有艦艇，「在未來年度根本沒有足夠的資金來支付所有這些艦艇」，同時還要資助新的艦載戰鬥機F/A-XX計畫，以及「支撐艦隊運作所需的行動、維護與人員成本」。