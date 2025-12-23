快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

聽新聞
0:00 / 0:00

「川普級戰艦」更大更快更猛100倍！ 衛報：自戀症發作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普22日在佛州海湖莊園宣布將建造新一代戰艦。美聯社
美國總統川普22日在佛州海湖莊園宣布將建造新一代戰艦。美聯社

美國總統川普22日宣布將建造新一代戰艦，比過去任何一艘美製軍艦更大、更快、火力更猛100倍，它的名號是「川普級戰艦」。衛報報導，川普掛名並非新鮮事，他的名字不光出現在旗下飯店、俱樂部，近來不少美國機關也以他命名，評論並稱川普應了批評者說的，「現在一連串自戀症行徑發作」。

⭐2025總回顧

川普在佛州海湖莊園舉行記者會宣布，已批准海軍建造2艘新的「川普級戰艦」，以鋼材打造，排水量約3萬至4萬噸，且配備最高級艦砲與飛彈，並將由人工智慧（AI）高度控制。他還說，川普級將是世界史上最大的戰艦，規模最大、速度最快且威力比歷來任何戰艦強大100倍。

從歷史上來看，「戰艦」指的是一種巨型、重裝甲、配備巨型火砲的艦艇，設計用於轟擊其他船艦或岸上目標。戰艦在二戰期間表現突出；戰後，戰艦在現代艦隊中的角色迅速式微，轉而由航空母艦與長程飛彈取代。

衛報指出，過去戰艦級別通常以美國各州命名，並透過航空母艦的命名來紀念卸任總統，比如海軍1月宣布未來2艘航艦將命名為「柯林頓號」（USS William J Clinton）與「布希號」（USS George W Bush）。

川普掛名並非新鮮事，他的大名老早出現在旗下飯店和高球俱樂部。不只如此，川普政府12月稍早將華府的美國和平研究所更名為「川普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）；上周，由川普任命的華府甘迺迪表演藝術中心董事會表決通過，將更名為「川普甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），但這仍需國會授權。

衛報評論，川普以自己命名最新戰艦，「反映批評者說的，現在一連串自戀症行徑發作」。紐約時報報導指，這是川普把聯邦政府按自己形象重新品牌化的最新例子。

12月20日於甘迺迪表演藝術中心，可見外牆已標示美國總統川普的大名，且排在前總統甘迺迪之前。歐新社
12月20日於甘迺迪表演藝術中心，可見外牆已標示美國總統川普的大名，且排在前總統甘迺迪之前。歐新社

川普

延伸閱讀

從秩序到實力：解讀川普2.0《國家安全戰略》的世界觀

川普任命格陵蘭特使惹議 歐盟全力聲援丹麥

川普最不喜歡產業之一！美政府以國安為由凍結全部離岸風電計畫

川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

相關新聞

「川普級戰艦」更大更快更猛100倍！ 衛報：自戀症發作

美國總統川普22日宣布將建造新一代戰艦，比過去任何一艘美製軍艦更大、更快、火力更猛100倍，它的名號是「川普級戰艦」。衛...

美國以國安為由禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

美國官員近十年來以國安疑慮為由，持續試圖禁止政府機構與民間玩家廣泛使用中國製無人機，22日終於達成目標。聯邦通訊委員會（...

川普：公開艾普斯坦檔案恐毀人清譽

美國總統川普今天表示，過去曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）見過面的人，可能會因為調查檔案的公...

川普施壓談判倉促 泰柬本周再討論停火

之前停火是為了美國總統川普，泰國與柬埔寨本周要繼續討論如何停火！泰國外交部宣布，雙方7月停火協商過於倉促…

前紐約州幕僚孫雯涉中國代理人案 檢方要求盡速重審

紐約聯邦法官今天宣布，由於陪審團對指控罪名無法達成判決，前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯與丈夫胡驍，涉嫌未登記擔任中國代理人...

川普威脅軍事介入 美國對奈及利亞展開監偵飛行

根據航班追蹤數據以及現任與前任美國官員透露，美國自11月下旬以來，持續對奈及利亞大片地區進行情資蒐集飛行，顯示兩國安全合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。