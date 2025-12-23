川普施壓談判倉促 泰柬本周再討論停火

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
泰國與柬埔寨決定重新談判停火，並承認之前停火太過匆促。（中央社）
之前停火是為了美國總統川普，泰國柬埔寨本周要繼續討論如何停火！泰國外交部宣布，雙方7月停火協商過於倉促，兩國軍方將於24日重新討論停火。雙方近日因領土糾紛造成41人死亡，泰國與柬埔寨長年都有領土衝突，但在今年7月衝突升溫，泰國前總理貝東塔還因此下台。

⭐2025總回顧

談判太過倉促

根據《英國廣播公司》報導，泰國與柬埔寨官員近日舉行峰會。事後，泰國外交部長龐克喬表示，7月的停戰談判相當倉卒，因為美國希望川普訪問時簽署停火聲明，但龐克喬指出，兩國需要坐下來把事情徹底討論一遍，確保停火協議反映兩國真實的狀況。

半島電視台》提到，自本月戰火重燃以來，至少有 41 人喪生，近 100 萬人流離失所，雙方都指控對方挑起衝突，且在長達800公里的邊境互相砲擊，泰國還對柬埔寨發動空襲，在東協會議上，馬來西亞外交部長哈山要求雙方和其他東協成員國「給予該問題最迫切的關注」。

美中大國協助斡旋

這是自1967年東協成立以來，成員國之間最嚴重的衝突，未能控制衝突對東協的信譽造成了嚴重打擊。美國與中國都試圖協助雙方斡旋新的停火協議，尤其中國與柬埔寨的關係相當密切，中國亞洲事務特使鄧錫軍上周訪問金邊，並表示會持續促進柬埔寨和泰國對話。

土耳其通訊社》提到，川普在7月訪問東南亞時，以關稅為條件，要求泰國與柬埔寨儘速完成談判，否則就會施加關稅，這對兩國的出口成衣等產業相當不利，因此雙方當時才停火。泰國前總理貝東塔因邊境衝突，秘密致電柬埔寨前首相洪森時批評泰國軍方，對話遭洩漏讓貝東塔黯然下台。

泰國 柬埔寨

