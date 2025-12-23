快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

美加碼鼓勵移民自願離境 津貼3倍跳至9.5萬元

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國國土安全部今天表示，總統川普政府已將選擇自願「自我遣返」離境的移民津貼提高至3000美元（約新台幣9萬5000元），為原本的3倍。

⭐2025總回顧

路透社報導，國土安全部說，這項津貼將發放給在年底前報名離境的非法滯留美國者，而且還包括一張免費返回原籍國的機票。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在聲明中表示：「非法移民應該把握這份禮物自我遣返，否則我們會找到他們、逮捕他們，他們就永遠不會回來了。」

川普政府今年3月推出名為CBP Home的應用程式（App），以鼓勵移民自願離境。這款應用程式前身為CBP One，前總統拜登政府用來讓移民合法入境美國。

國土安全部5月曾說，逮捕、拘留並驅離一名無證移民的平均成本約為1萬7000美元。

延伸閱讀

從秩序到實力：解讀川普2.0《國家安全戰略》的世界觀

川普任命格陵蘭特使惹議 歐盟全力聲援丹麥

川普最不喜歡產業之一！美政府以國安為由凍結全部離岸風電計畫

川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

相關新聞

「川普級戰艦」更大更快更猛100倍！ 衛報：自戀症發作

美國總統川普22日宣布將建造新一代戰艦，比過去任何一艘美製軍艦更大、更快、火力更猛100倍，它的名號是「川普級戰艦」。衛...

美國以國安為由禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

美國官員近十年來以國安疑慮為由，持續試圖禁止政府機構與民間玩家廣泛使用中國製無人機，22日終於達成目標。聯邦通訊委員會（...

川普：公開艾普斯坦檔案恐毀人清譽

美國總統川普今天表示，過去曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）見過面的人，可能會因為調查檔案的公...

川普施壓談判倉促 泰柬本周再討論停火

之前停火是為了美國總統川普，泰國與柬埔寨本周要繼續討論如何停火！泰國外交部宣布，雙方7月停火協商過於倉促…

前紐約州幕僚孫雯涉中國代理人案 檢方要求盡速重審

紐約聯邦法官今天宣布，由於陪審團對指控罪名無法達成判決，前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯與丈夫胡驍，涉嫌未登記擔任中國代理人...

川普威脅軍事介入 美國對奈及利亞展開監偵飛行

根據航班追蹤數據以及現任與前任美國官員透露，美國自11月下旬以來，持續對奈及利亞大片地區進行情資蒐集飛行，顯示兩國安全合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。