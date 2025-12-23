美加碼鼓勵移民自願離境 津貼3倍跳至9.5萬元
美國國土安全部今天表示，總統川普政府已將選擇自願「自我遣返」離境的移民津貼提高至3000美元（約新台幣9萬5000元），為原本的3倍。
路透社報導，國土安全部說，這項津貼將發放給在年底前報名離境的非法滯留美國者，而且還包括一張免費返回原籍國的機票。
國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在聲明中表示：「非法移民應該把握這份禮物自我遣返，否則我們會找到他們、逮捕他們，他們就永遠不會回來了。」
川普政府今年3月推出名為CBP Home的應用程式（App），以鼓勵移民自願離境。這款應用程式前身為CBP One，前總統拜登政府用來讓移民合法入境美國。
國土安全部5月曾說，逮捕、拘留並驅離一名無證移民的平均成本約為1萬7000美元。
