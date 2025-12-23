快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

川普：公開艾普斯坦檔案恐毀人清譽

中央社／ 佛州棕櫚灘22日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天表示，過去曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）見過面的人，可能會因為調查檔案的公開而名譽受損。

⭐2025總回顧

這是司法部19日開始公開相關檔案後，川普首度對此發表評論。他並表示，圍繞艾普斯坦的爭議，模糊了外界對共和黨政績的焦點。

川普在其位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對媒體表示：「整件艾普斯坦事件，就是試圖轉移外界對共和黨巨大成功的注意力。」

前總統柯林頓（Bill Clinton）在司法部公布的第一批艾普斯坦檔案照片中多次出現，記者也詢問川普對此的看法。

川普回應說：「我喜歡柯林頓，我一直和他相處得不錯。我不希望看到他的照片被公布出來。」

川普也指出：「照片裡也有我。每個人當時都和這個人（艾普斯坦）來往過。」

川普表示，他不喜歡公開柯林頓及其他人的照片，並形容這是一件「可怕的事情」。

他接著說：「柯林頓是個成熟的人，他能應付。」

川普表示，但問題在於，可能會有其他多年以前只是單純和艾普斯坦見過面的人被曝光，「其中包括備受尊敬的銀行家、律師以及其他人士」。

這位共和黨籍總統說，許多人對於照片的公開感到非常憤怒，因為照片中的人「實際上與艾普斯坦毫無關係」。

川普說：「但只因為他在某個派對上出現過，你就把某個人的名聲毀了。」

艾普斯坦2019年在紐約一處監獄牢房內、等待涉及性交易指控的審判期間死亡，官方裁定為輕生。

川普 柯林頓

延伸閱讀

川普任命格陵蘭特使惹議 歐盟全力聲援丹麥

川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

相關新聞

「川普級戰艦」更大更快更猛100倍！ 衛報：自戀症發作

美國總統川普22日宣布將建造新一代戰艦，比過去任何一艘美製軍艦更大、更快、火力更猛100倍，它的名號是「川普級戰艦」。衛...

美國以國安為由禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

美國官員近十年來以國安疑慮為由，持續試圖禁止政府機構與民間玩家廣泛使用中國製無人機，22日終於達成目標。聯邦通訊委員會（...

川普：公開艾普斯坦檔案恐毀人清譽

美國總統川普今天表示，過去曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）見過面的人，可能會因為調查檔案的公...

川普施壓談判倉促 泰柬本周再討論停火

之前停火是為了美國總統川普，泰國與柬埔寨本周要繼續討論如何停火！泰國外交部宣布，雙方7月停火協商過於倉促…

前紐約州幕僚孫雯涉中國代理人案 檢方要求盡速重審

紐約聯邦法官今天宣布，由於陪審團對指控罪名無法達成判決，前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯與丈夫胡驍，涉嫌未登記擔任中國代理人...

川普威脅軍事介入 美國對奈及利亞展開監偵飛行

根據航班追蹤數據以及現任與前任美國官員透露，美國自11月下旬以來，持續對奈及利亞大片地區進行情資蒐集飛行，顯示兩國安全合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。