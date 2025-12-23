美國以國安為由禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
大疆無人機目前約占美國商用、地方政府及民間玩家無人機市場的70%至90%。圖為一架大疆無人機在美國北卡羅萊納州希科里市的農場，播撒覆蓋作物。美聯社
大疆無人機目前約占美國商用、地方政府及民間玩家無人機市場的70%至90%。圖為一架大疆無人機在美國北卡羅萊納州希科里市的農場，播撒覆蓋作物。美聯社

美國官員近十年來以國安疑慮為由，持續試圖禁止政府機構與民間玩家廣泛使用中國製無人機，22日終於達成目標。聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，並禁止中國主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。

華爾街日報報導，這項規定意味著相關公司、其子公司與合作夥伴將無法向美國進口、行銷或出售新型無人機設備。禁令雖不涵蓋目前市面上或已售出的機型，但FCC保留日後將舊款機型納入禁售清單的權力。

FCC表示，白宮主導的一個小組21日通知，來自外國的無人機構成「不可接受的風險」，因此於22日實施禁令。大疆則表示歡迎國安審查，且包括美國政府機構在內的獨立審查結果均認為其無人機安全無虞。

大疆指出，用戶可在無網路連線的情況下操作無人機，所有收集的影像與數據皆儲存在本地，並對FCC的決定表示失望，同時重申其產品的安全性。聲明中指出：「對大疆數據安全的擔憂並未建立在證據之上，反而體現了保護主義，違背了開放市場的原則。」道通智能則未回應媒體的置評請求。

大疆目前約占美國商用、地方政府及民間玩家無人機市場的70%至90%。FCC禁令一出，引發近50萬名認證商用無人機飛行員強烈反彈。許多飛行員開始囤積大疆無人機及零組件，向國會議員與白宮寄出最後關頭的陳情函，警告他們的生計仰賴中國製無人機，將因缺乏西方替代品而而陷入困境。

位於印第安納州戴爾（Dyer, Ind.）的建築工地監控公司「Falcon Unmanned Systems」老闆伊伯特（Eric Ebert）就表示：「我是徹頭徹尾的美國製造，我開雪佛蘭皮卡，但美國無人機根本無法競爭。」他的團隊有7名無人機飛行員，負責監控橫跨數千英畝的太陽能與風力發電場建設，已囤積三打無人機及相關設備，因為他們清楚知道「2026年會是什麼樣子」。

位於亞利桑那州普雷斯科特（Prescott, Ariz）的無人機機構「飛行員學院」(Pilot Institute）聯合創辦人雷韋迪歐（Greg Reverdiau）收集8000名商用無人機飛行員對大疆禁令的調查反饋，結果顯示約43%受訪者認為將對他們的公司造成「極度負面」或「可能毀掉生意」的影響，約85%表示業務最多只能維持2年或更短。

雷韋迪歐說：「人們購買大疆無人機並不是因為中國製，而是因為供貨充足、價格親民，而且性能出色。」

