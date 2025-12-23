前紐約州幕僚孫雯涉中國代理人案 檢方要求盡速重審

紐約聯邦法官今天宣布，由於陪審團對指控罪名無法達成判決，前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯與丈夫胡驍，涉嫌未登記擔任中國代理人及詐欺等多案「審判無效」，檢方要求全案盡速重審。

曾任紐約州兩任州長高級幕僚的孫雯（LindaSun），幼年自中國移民美國，涉嫌於州政府任職期間，阻止紐約州與台灣駐處雙方官員會面，拒絕前總統蔡英文到訪期間，辦事處提出的晚宴邀請，未經同意提供中國省政府訪問邀請函等，並透過職權獲得好處，孫雯與家人在紐約長島與夏威夷擁有豪宅及名車。

孫雯與丈夫胡驍（Chris Hu）去年9月被起訴，被控未登記擔任外國代理人、詐欺、洗錢和逃漏稅等19項罪名。全案今年11月中開庭審訊，期間檢方與被告傳喚近50名證人，陪審團於12月中聽取雙方證詞，但未能達成判決。

陪審團22日經全日審議仍無法達成一致意見，主審法官柯甘（Brian Cogan）宣布「審判無效」（Mistrial）。聯邦檢察官索羅門（AlexanderSolomon）要求盡速重審，雙方將在明年1月26日再到法院協商。

紐約時報（The New York Times）報導，被告律師認為孫雯僅在執行州政府工作，陪審團似乎對司法部以外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act）條文提出告訴，無法感到信服。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，全案凸顯美國處理中國在美影響力相關案件的困難。司法部長邦迪（Pam Bondi）曾表示，川普（Donald Trump）政府的司法部會迴避無法證實的外國代理人起訴個案。