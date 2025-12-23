墨西哥海軍飛機墜美國德州外海 至少5死

快訊

中央社／ 墨西哥市22日綜合外電報導
一架執行醫療任務的墨西哥海軍小型飛機今天在美國德州加爾維斯敦（Galveston）附近墜毀。 美聯社
一架執行醫療任務的墨西哥海軍小型飛機今天在美國德州加爾維斯敦（Galveston）附近墜毀。 美聯社

根據有關當局說法，一架執行醫療任務的墨西哥海軍小型飛機今天在美國德州加爾維斯敦（Galveston）附近墜毀，造成至少5人喪生，當時機上搭載1名年輕患者和另外7人。

美聯社報導，有關當局在德州外海展開搜救行動。

墨西哥海軍在致美聯社聲明中說，機上有4名海軍官兵和4名平民，包括1名兒童。目前尚不清楚哪些人罹難。

機上有2人來自Michou and Mau基金會，這是一個對墨西哥燒燙傷兒童提供協助的非營利組織。

美國海岸防衛隊（Coast Guard）海軍士官貝克（Luke Baker）證實，這起墜機事件造成5人喪生。墜機原因仍在調查中。

這起墜機事件發生於今天下午，地點靠近德州沿岸的加爾維斯敦一座堤道底部附近。

墨西哥海軍在聲明中說，這架飛機當時在協助醫療任務，不幸發生「意外」，並承諾將調查事故原因。

法新社報導，根據航班追蹤網站Flightradar24，這架飛機從墨西哥尤加丹州（Yucatan）梅里達（Merida）起飛，最後一次紀錄是位於加爾維斯敦灣（GalvestonBay）上空，靠近斯科爾斯國際機場（ScholesInternational Airport）。

美國以國安為由禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

美國官員近十年來以國安疑慮為由，持續試圖禁止政府機構與民間玩家廣泛使用中國製無人機，22日終於達成目標。聯邦通訊委員會（...

川普警告馬杜洛只剩最後一次機會「逞強」 傳俄撤離駐委外交官家屬

美聯社報導，美國總統川普22日向委內瑞拉總統馬杜洛發出新一波警告。與此同時，就在華府持續升高對卡拉卡斯施壓之際，也傳出俄...

出手整頓外交體系？ 美川普政府召回近30名大使與資深外交官

路透報導，美國川普政府正召回近30名大使及其他資深職業外交官，以確保各地使館反映「美國優先」的施政重點。批評者表示，此舉...

前紐約州幕僚孫雯涉中國代理人案 檢方要求盡速重審

紐約聯邦法官今天宣布，由於陪審團對指控罪名無法達成判決，前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯與丈夫胡驍，涉嫌未登記擔任中國代理人...

川普威脅軍事介入 美國對奈及利亞展開監偵飛行

根據航班追蹤數據以及現任與前任美國官員透露，美國自11月下旬以來，持續對奈及利亞大片地區進行情資蒐集飛行，顯示兩國安全合...

美國會議員要求商務部 揭露輝達H200晶片許可審查過程

美國國會兩位資深民主黨議員周一（22日）要求美國商務部，針對正在審核輝達（Nvidia）H200晶片可能銷售給中國大陸廠...

