墨西哥海軍飛機墜美國德州外海 至少5死
根據有關當局說法，一架執行醫療任務的墨西哥海軍小型飛機今天在美國德州加爾維斯敦（Galveston）附近墜毀，造成至少5人喪生，當時機上搭載1名年輕患者和另外7人。
美聯社報導，有關當局在德州外海展開搜救行動。
墨西哥海軍在致美聯社聲明中說，機上有4名海軍官兵和4名平民，包括1名兒童。目前尚不清楚哪些人罹難。
機上有2人來自Michou and Mau基金會，這是一個對墨西哥燒燙傷兒童提供協助的非營利組織。
美國海岸防衛隊（Coast Guard）海軍士官貝克（Luke Baker）證實，這起墜機事件造成5人喪生。墜機原因仍在調查中。
這起墜機事件發生於今天下午，地點靠近德州沿岸的加爾維斯敦一座堤道底部附近。
墨西哥海軍在聲明中說，這架飛機當時在協助醫療任務，不幸發生「意外」，並承諾將調查事故原因。
法新社報導，根據航班追蹤網站Flightradar24，這架飛機從墨西哥尤加丹州（Yucatan）梅里達（Merida）起飛，最後一次紀錄是位於加爾維斯敦灣（GalvestonBay）上空，靠近斯科爾斯國際機場（ScholesInternational Airport）。
