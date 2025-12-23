快訊

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

美國會議員要求商務部 揭露輝達H200晶片許可審查過程

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國國會議員持續出招，為輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國大陸設下路障。 路透
美國國會議員持續出招，為輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國大陸設下路障。 路透

美國國會兩位資深民主黨議員周一（22日）要求美國商務部，針對正在審核輝達（Nvidia）H200晶片可能銷售給中國大陸廠商的任何許可，必須揭露細節。

輝達這顆性能第二強大的晶片，本月稍早獲得美國總統川普允許賣到中國陸，但美國政府將收取25%費用。川普說，如此將能削弱對中國大陸本土晶片的需求，幫助美國企業繼續領先中國晶片製造商。

聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與眾議員米克斯（Gregory Meeks）致函商務部，要求揭露所有輝達H200晶片要出售給中國公司的許可申請案，一旦核准，須在核可日的48小時之內公布。

根據路透看到的信函內容，兩位議員還要求在核發許可之前，要做簡報，簡報須包括「對出口晶片可能用於軍事的評估，以及盟友、夥伴相關決定的反應」。

華倫本月稍早已呼籲國會強制輝達執行長黃仁勳到立法者之前作證，並稱川普允許向中國企業銷售H200的決定，「有加速中國爭奪技術和軍事主導權的風險，破壞美國的經濟和國家安全」。

華倫和米克斯在給商務部的信中還表示，要查看川普政府為允許這些出口而簽署的任何政府間協議的文本，以及商務部「關於（中國）自主生產的最先進晶片的性能，以及（中國）產能評估」。

美國商務部和輝達均未立即回應置評請求。

路透周一稍早報導，三位知情人士說，輝達已告知中國客戶，計劃在2月中旬的農曆新年假期前，開始向中國出貨H200晶片。輝達準備以現有庫存完成首批訂單，預計出貨量將達到5千至1萬個晶片模組，約配備4萬至8萬顆H200 AI晶片。

H200

延伸閱讀

輝達H200晶片出售中國 美議員要求公開審查內容

川普任命格陵蘭特使惹議 歐盟全力聲援丹麥

亞洲央行降息空間有限 抗川普關稅衝擊…所剩彈藥不多

輝達輸陸H200晶片 傳首批農曆春節前出貨

相關新聞

美國以國安為由禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

美國官員近十年來以國安疑慮為由，持續試圖禁止政府機構與民間玩家廣泛使用中國製無人機，22日終於達成目標。聯邦通訊委員會（...

川普警告馬杜洛只剩最後一次機會「逞強」 傳俄撤離駐委外交官家屬

美聯社報導，美國總統川普22日向委內瑞拉總統馬杜洛發出新一波警告。與此同時，就在華府持續升高對卡拉卡斯施壓之際，也傳出俄...

出手整頓外交體系？ 美川普政府召回近30名大使與資深外交官

路透報導，美國川普政府正召回近30名大使及其他資深職業外交官，以確保各地使館反映「美國優先」的施政重點。批評者表示，此舉...

前紐約州幕僚孫雯涉中國代理人案 檢方要求盡速重審

紐約聯邦法官今天宣布，由於陪審團對指控罪名無法達成判決，前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯與丈夫胡驍，涉嫌未登記擔任中國代理人...

川普威脅軍事介入 美國對奈及利亞展開監偵飛行

根據航班追蹤數據以及現任與前任美國官員透露，美國自11月下旬以來，持續對奈及利亞大片地區進行情資蒐集飛行，顯示兩國安全合...

美國會議員要求商務部 揭露輝達H200晶片許可審查過程

美國國會兩位資深民主黨議員周一（22日）要求美國商務部，針對正在審核輝達（Nvidia）H200晶片可能銷售給中國大陸廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。