川普威脅軍事介入 美國對奈及利亞展開監偵飛行

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
根據航班追蹤數據以及現任與前任美國官員透露，美國自11月下旬以來，持續對奈及利亞大片地區進行情資蒐集飛行，顯示兩國安全合作正進一步升溫。

路透社尚無法確定這些飛行任務具體旨在獲取哪些情資。

不過，這些在西非進行的飛行，正值美國總統川普於 11月威脅，若奈及利亞未能遏止針對基督教社群的暴力行為，美方可能採取軍事介入行動之後。

此外，就在幾個月前，一名為宣教機構工作的美國籍飛行員在鄰國尼日遭到綁架。

12月的飛行追蹤資料顯示，執行這些監偵任務的美國承包商飛機通常自迦納起飛，飛越奈及利亞後，再返回迦納首都阿克拉（Accra）。

資料顯示，該飛機由總部設於美國密西西比州的Tenax Aerospace負責營運。該公司官網指出，其提供特種任務飛機，並與美國軍方密切合作。

Tenax Aerospace並未回覆記者詢問。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）「關鍵威脅計畫」（Critical Threats Project）非洲事務負責人卡爾（Liam Karr）分析相關飛行資料後表示，該行動似乎是自阿克拉一處機場執行，該地是美軍在非洲的重要後勤樞紐。

卡爾指出，這項行動顯示美國正逐步重建其在該區域的情蒐與作戰能力。尼日去年要求美軍撤離其新建的大型沙漠空軍基地，轉而向俄羅斯尋求安全支援。

卡爾受訪時表示：「最近幾週，我們看到美方重新啟動在奈及利亞的情報與監偵飛行。」

前美國官員指出，該飛機是川普政府於11月調派至迦納的多項軍事資產之一。目前不清楚有多少架飛機留駐當地，但任務內容包括追查遭綁架的美國飛行員，以及蒐集在奈及利亞活動之武裝組織的相關情報。

博科聖地（Boko Haram）及其分支「伊斯蘭國西非省」（Islamic State West Africa Province）皆在奈及利亞境內活動。

現任美國官員證實，該飛機確實在奈及利亞上空執行任務，但基於外交敏感性，拒絕進一步說明。

另一位美國行政部門官員表示，華府正持續與奈及利亞合作，「以因應宗教暴力、反基督教攻擊，以及恐怖主義擴散所造成的區域不穩定」。

五角大廈在聲明中表示，在川普就奈及利亞議題發表相關談話後，美奈雙方已進行建設性的會談，但婉拒評論情報相關事項。

