美離境獎金三級跳至9.5萬元、再送免費機票 利誘無證移民自願走人

川普政府表示，若無證移民自願在年底前離開美國，可獲3,000美元（近台幣9.5萬元）補助並由美國政府負擔其旅費，這是加速大規模驅逐移民並降低執法成本的最新舉措之一。

根據國土安全部的說明，使用「CBP Home」應用程式（該應用程式在拜登政府時期創建，用於預約庇護面談，現被川普政府調整用途）自願離境的無證移民，行程由國土安全部安排，並可豁免因逾期居留衍生出來的民事罰款。此次提供的3,000美元補助是5月公布金額1,000美元的三倍。

官員稱新計畫比強制遣返節省成本。據估算，逮捕、拘留及驅逐一人的平均成本約1.7萬美元。

川普顧問斯蒂芬·米勒在X平台聲稱，每例自願離境可為納稅人省下「未來上看百萬美元的福利支出」，但未說明計算方式。移民團體對該數據及「自願離境者可合法重返」的說法多表質疑。

此舉推出時，政府逮捕和遣返人數目前仍未達到年初設定的100萬人目標。根據統計，川普上任後驅逐超過33.5萬人，同期逮捕了28.5萬名涉嫌非法居留或依法可被驅逐的外國人。當局同時收緊了合法移民管道，包括重新審核前政府安置的難民案例，並將旅行禁令範圍從19國擴大到逾30國。