川普任命格陵蘭特使惹議 歐盟全力聲援丹麥

美國總統川普任命蘭德瑞為美國格陵蘭特使後，歐洲聯盟（EU）今天表示，歐盟「全力支持」成員國丹麥。格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為丹麥領土，受丹麥憲法管轄。

法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（AntonioCosta）在社群平台X表示：「領土完整與主權是國際法的基本原則。」

他們說：「這些原則對歐盟至關重要，對全球各國亦是如此。我們全力支持丹麥和格陵蘭人民。」

路透社報導，川普今天表示，美國必須擁有格陵蘭，這並非出於關鍵礦產考量，而是基於國家安全。

川普昨天任命路易斯安那州州長蘭德瑞（JeffLandry）為美國格陵蘭特使，此舉再度引發丹麥與格陵蘭不滿，質疑華府對這座礦產資源豐富的北極島嶼抱有企圖。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，對此感到「極為憤怒」，警告華府必須尊重丹麥主權。

拉斯穆森還說，任命特使代表美國對格陵蘭的興趣並沒有消失。

拉斯穆森告訴丹麥第二電視頻道（TV2），這項任命和相關言論令人「完全無法接受」。

他稍後受訪時表示：「我們今天召見美國（駐丹麥）大使到外交部會談，格陵蘭代表也到場與會，我們在會中非常明確地劃下紅線，並要求對方作出解釋。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也在聯合聲明中說，期待外界「尊重我們共同的領土完整」。

根據今年1月的一項民調，格陵蘭約5萬7000名居民中，多數人支持脫離丹麥獨立，但不希望成為美國的一部分。

尼爾森在臉書貼文中指出，美國任命格陵蘭特使並未改變格陵蘭人民的任何立場，「我們將自行決定自己的未來。格陵蘭屬於格陵蘭人」。