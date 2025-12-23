川普最不喜歡產業之一！美政府以國安為由凍結全部離岸風電計畫

華爾街日報報導，美國政府22日宣布暫停所有美國離岸風電計畫的施工。此舉被視為川普政府迄今為止，針對川普本人最不喜歡產業之一的風電產業所採取的最重大行動。

風電產業屬於美國新興產業，近年因成本飆升而面臨財務挫折。美國內政部表示，已暫停從麻州到維吉尼亞州之間5個正在推動中的計畫的聯邦租約，理由是「戰爭部在近期完成的機密報告中所認定的國安風險」。內政部長柏根（Doug Burgum）表示：「今天的行動是為了因應新出現的國家安全風險，包括相關對手技術的快速發展，以及靠近美國東岸人口中心的大規模離岸風電計畫所造成的脆弱性。」

主導其中兩個計畫的沃旭能源（Ørsted）股價下跌逾11%。負責維吉尼亞沿岸計畫的主導開發商道明尼能源（Dominion Energy）股價下跌3.7%，一度成為標普500指數中表現最差的公司。

沃旭能源表示，已遵守相關命令，並接獲通知，未來90天必須暫停在外大陸棚的所有工作，且政府「保留延長90天停工期的權利」，正與合作夥伴一同評估所有選項以迅速解決此事，包括與海洋能源管理局（Bureau of Ocean Energy Management）及其他核准機關接觸，同時評估可能採取的法律行動。

康乃狄克州的民主黨籍州長賴蒙特（Ned Lamont）透露，已與柏根通話。對方告知，相關國安疑慮在於地面雷達系統可能遭到干擾。賴蒙特轉述柏根的說法：「我們會盡快查明情況，但在此之前，可能一切都得先停下來。」他並表示：「我只是覺得他們是在編造理由，這真的是一個非常難打交道的團隊。」

同為民主黨籍的麻州州長希利（Maura Healey）則稱此舉「違法」，並表示自己正「與受影響的州與開發商密切合作，確保相關計畫得以完成」。她並指出：「這會讓人們在假期期間失去工作。」

進步派政策機構「美國進步中心」(Center for American Progress）8月估計，川普政府對風電產業的打壓，恐使涉及的離岸風電計畫面臨風險，涉及約1萬2000個直接就業機會與5000個間接就業機會。