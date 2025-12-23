風電機干擾雷達？川普政府停止五個離岸風電案 沃旭重挫13%

美國川普政府於周一（22日）停止「維吉尼亞沿岸離岸風電計畫」（CVOW），它是美國規模最大的離岸風電開發案，政府同時也暫停美國東岸另外四個正在建設中的計畫，對風電產業造成重大打擊。

這四個已在興建的離案風電案是：羅德島外海的Revolution Wind、長島及新英格蘭外海的Sunrise Wind、麻州外海的Vineyard Wind 1和長島南方的Empire Wind 1。它們是被暫停租約。內政部長柏根說，政府暫停這些計畫的租約，是因為五角大廈認為有國家安全疑慮。

丹麥的沃旭能源（Orsted）是Revolution Wind、Sunrise Wind的開發商，股價周一收盤重挫12.67%。維吉尼亞風電案開發商、公用事業公司Dominion Energy收跌3.7%。Empire Wind 1開發商、挪威的Equinor股價也跌了1.03%。

內政部表示，美國政府發現，風電機的葉片及「高度反射的塔架」會造成雷達干擾風險。「離岸風電計畫造成的雜訊，會遮蔽合法的移動目標，並在風電計畫周邊產生虛假目標」。此次暫停租約，將讓聯邦政府有時間「與租約持有人及州政府夥伴，評估是否有可能減輕這些計畫所帶來的國家安全風險」。

根據開發商的聲明，這些計畫合計可為超過200萬戶家庭提供電力。

以Dominion為例，公司表示，CVOW計畫配置176座風電機，足以為超過60萬戶家庭提供電力，原預期於明年完工。這項龐大的計畫對美國國家安全以及維州迅速成長的能源需求至關重要。北維吉尼亞是全球最大的資料中心樞紐，人工智慧（AI）帶動的需求成長正推升該州的電價。

川普自第二任期開始的第一天起，就把矛頭對準風電產業。1月20日就下令，在聯邦審查完成前，全面停止所有新的陸域與離岸風電租約及許可。

紐約州民主黨籍參議員、參議院少數黨領袖舒默周一發出聲明，批評「川普執著於扼殺離岸風電計畫的行為，已經失控、不理性，且毫無正當性。在能源成本飆升之際，內政部這項最新決定是個倒退，將使能源帳單費用進一步上升」。

川普針對風電產業的行動也已引發司法挑戰。美國麻州聯邦地方法院法官薩里斯8日裁定，川普的命令「武斷且反覆無常，違反法律」。