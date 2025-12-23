快訊

日劇女神波瑠結婚！情定小5歲男星 2年前共演結緣

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普22日在佛州海湖莊園，宣布美國海軍將打造「黃金艦隊」。路透
美國總統川普22日在佛州海湖莊園，宣布美國海軍將打造「黃金艦隊」。路透

路透報導，美國總統川普甫於21日宣布任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，隔日更放話美國出於國家安全考量「必須拿下格陵蘭」。此舉迅速引發丹麥反彈，怒批「完全無法接受」，並將召見美國駐丹麥大使要求說明。

紐約時報引述專家分析，這項新任命是美國對格陵蘭行動的「重大升級」，是華府首度任命格陵蘭特使，說明這座人口不到6萬人的島嶼加入烏克蘭和中東之列，成為川普政府最高層鎖定的外交優先事項。

川普在21日晚間發文宣布蘭德瑞的這項任命，蘭德瑞隨後在X發文說：「很榮幸以這個志願職務為您服務，力求讓格陵蘭成為美國的一部分。」川普22日在佛羅里達州棕櫚灘說，美國為維護國家安全而必須得到格陵蘭島，不是為了當地的礦產，並表示格陵蘭特使將「帶頭行動」。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日在聯合聲明中表示：「任何人都不能併吞其他國家，即使援引國際安全也不行。格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不得接管格陵蘭。」

尼爾森另在臉書聲明補充，這項任命「聽起來可能很重大」，但「對我們這個家園而言不會改變任何事，格陵蘭人自己決定自己的未來」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）22日在丹麥電視台受訪表示，對川普這項任命「深感不安」，計畫召見美國駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery）要求說明。

丹麥官員與分析人士表示，雖然美國過去曾任命涵蓋整個北極地區的特使，但蘭德里將是首位「只負責格陵蘭」的特使。

川普重返白宮以來多次威脅透過金錢或軍事取得格陵蘭，丹麥國際研究所資深研究員奧勒森（Mikkel Runge Olesen）形容，這項最新舉措是「重大升級」。他說，「特使職位並非隨處可見，所以當有人被任命，而且目的在於確立對格陵蘭的控制時，這就意味著格陵蘭受到最高層級的鎖定。」

格陵蘭大部分位於北極圈內，世界強權正競逐掌控地球最北端，以取得尚未開發的自然資源與新興航運走廊。格陵蘭擁有關鍵礦物，吸引川普政府高層關注；二戰與冷戰期間，它也是美軍行動基地。如今該島北部仍有一座偏遠的美軍基地。

丹麥數百年來以不同形式管轄格陵蘭，並於1953年將其納入丹麥王國。如今格陵蘭雖高度自治、負責內政，但預算最高約6成由丹麥補助，國防與外交仍由丹麥掌握；格陵蘭不少領袖支持獨立，但對獨立時程及是否深化與美國關係看法不一。

格陵蘭

延伸閱讀

亞洲央行降息空間有限 抗川普關稅衝擊…所剩彈藥不多

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

淫魔檔案公布／挨轟刪掉16照 司法部重上網川普照片

川普宣布路州州長蘭德瑞 出任美國駐格陵蘭特使

相關新聞

川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

路透報導，美國總統川普甫於21日宣布任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，隔日更放話美...

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

美國總統川普22日宣布，計畫建造2艘全新的「川普級」（Trump class）戰艦，形容這是一種優於現有艦艇的作戰船艦，...

川普最不喜歡產業之一！美政府以國安為由凍結全部離岸風電計畫

華爾街日報報導，美國政府22日宣布暫停所有美國離岸風電計畫的施工。此舉被視為川普政府迄今為止，針對川普本人最不喜歡產業之...

美右派團體推副總統選2028

距離下屆美國總統大選還有三年，但右派重要勢力、保守派倡議團體「美國轉捩點」已推舉副總統范斯角逐共和黨2028年總統候選人...

少了核心人物柯克 MAGA大會上演路線之爭

「美國慶典」今年活動盛大舉行，但在極具個人魅力且辯才無礙的柯克過世後，ＭＡＧＡ運動因美國總統川普第二任的施政而出現路線與...

范斯、紐森民調領跑 三分之二人「還沒想好」

根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿一日公布的民調，對二○二八年十一月總統大選，現任副總統范斯和加州州長紐森的支持度分別在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。