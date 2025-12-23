川普放話1原因「美國必須拿下格陵蘭」！丹麥格陵蘭聯合聲明回嗆

路透報導，美國總統川普甫於21日宣布任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，隔日更放話美國出於國家安全考量「必須拿下格陵蘭」。此舉迅速引發丹麥反彈，怒批「完全無法接受」，並將召見美國駐丹麥大使要求說明。

紐約時報引述專家分析，這項新任命是美國對格陵蘭行動的「重大升級」，是華府首度任命格陵蘭特使，說明這座人口不到6萬人的島嶼加入烏克蘭和中東之列，成為川普政府最高層鎖定的外交優先事項。

川普在21日晚間發文宣布蘭德瑞的這項任命，蘭德瑞隨後在X發文說：「很榮幸以這個志願職務為您服務，力求讓格陵蘭成為美國的一部分。」川普22日在佛羅里達州棕櫚灘說，美國為維護國家安全而必須得到格陵蘭島，不是為了當地的礦產，並表示格陵蘭特使將「帶頭行動」。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日在聯合聲明中表示：「任何人都不能併吞其他國家，即使援引國際安全也不行。格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不得接管格陵蘭。」

尼爾森另在臉書聲明補充，這項任命「聽起來可能很重大」，但「對我們這個家園而言不會改變任何事，格陵蘭人自己決定自己的未來」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）22日在丹麥電視台受訪表示，對川普這項任命「深感不安」，計畫召見美國駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery）要求說明。

丹麥官員與分析人士表示，雖然美國過去曾任命涵蓋整個北極地區的特使，但蘭德里將是首位「只負責格陵蘭」的特使。

川普重返白宮以來多次威脅透過金錢或軍事取得格陵蘭，丹麥國際研究所資深研究員奧勒森（Mikkel Runge Olesen）形容，這項最新舉措是「重大升級」。他說，「特使職位並非隨處可見，所以當有人被任命，而且目的在於確立對格陵蘭的控制時，這就意味著格陵蘭受到最高層級的鎖定。」

格陵蘭大部分位於北極圈內，世界強權正競逐掌控地球最北端，以取得尚未開發的自然資源與新興航運走廊。格陵蘭擁有關鍵礦物，吸引川普政府高層關注；二戰與冷戰期間，它也是美軍行動基地。如今該島北部仍有一座偏遠的美軍基地。

丹麥數百年來以不同形式管轄格陵蘭，並於1953年將其納入丹麥王國。如今格陵蘭雖高度自治、負責內政，但預算最高約6成由丹麥補助，國防與外交仍由丹麥掌握；格陵蘭不少領袖支持獨立，但對獨立時程及是否深化與美國關係看法不一。