美媒：美保守陣營路線分歧 智庫學者集體跳槽

美媒報導，美國保守派內部意識形態與路線分歧擴大。華府智庫「傳統基金會」10多位高層及內部人員，近期加入前副總統彭斯創立的倡議機構，爭取下任美國總統選舉的影響力及話語權。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國保守派因路線之爭，多位華府老牌保守智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）高層人員，近期加入前副總統彭斯（Mike Pence）於2021年創立的倡議機構「推動美國自由」（Advancing American Freedom）。

「推動美國自由」相關人員指出，「傳統基金會」司法研究部門主管馬科姆（John Malcolm）、資料分析中心主管達亞倫特納（Kevin Dayaratna）與經濟政策研究部門主任史登（Richard Stern）等15人將跳槽，馬科姆帶走了7位成員。

彭斯向華爾街日報表示，他長期敬重「傳統基金會」，但基金會拋棄內部原則，支持孤立主義、部分關稅與衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.），不再力挺烏克蘭，許多狀況已導致組織淪落。

他說，這些人為何願意加入新機構，因「傳統基金會」與部分評論員擁抱大政府式民粹主義，並容忍反猶議題。

「傳統基金會」主管歐立瓦（Andy Olivastro）發聲明回應，馬科姆及部分人員上週因行事違背基金會使命與標準被終止任務。基金會的使命沒有改變，高層堅實果斷並歡迎討論不同意見，但在使命與忠誠上沒得商量。基金會有些人干擾運作欠缺忠誠，選擇了不同道路。

報導指出，「推動美國自由」表示，有能力在未來幾週募款超過千萬美元，聘用新員工。

2021年1月國會山莊暴力事件後，彭斯與川普分道揚鑣，同年創設倡議機構，2024年爭取總統提名未果。

「推動美國自由」的規模及影響力難與「傳統基金會」相較，美國總統川普（Donald Trump）上任後推動對等關稅、裁減政府、緊縮移民與軍事外交作為，多依據基金會撰寫的「2025計畫」（Project 2025）內容。

川普掀起「讓美國再次偉大」（MAGA）風潮，但2029年仍得交棒。川普第2任期外交與經貿政策，明顯異於共和黨傳統自由貿易、國際參與等建制派思維，MAGA年輕世代美國優先方向明確，各方在日前舉行的保守派大型集會AmericaFest針鋒相對，主導議題，爭取未來影響力。