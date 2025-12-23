聽新聞
范斯、紐森民調領跑 三分之二人「還沒想好」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
根據CNN針對2028年總統大選的最新民調，加州州長紐森在民主黨選民中支持度最高。路透
根據CNN針對2028年總統大選的最新民調，加州州長紐森在民主黨選民中支持度最高。路透

根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿一日公布的民調，對二○二八年十一月總統大選，現任副總統范斯和加州州長紐森的支持度分別在共和黨民主黨暫居領先。

ＣＮＮ委託獨立機構ＳＳＲＳ所做民調顯示，約過半的美國選民對下次大選已有看法，但三分之二心中沒有可能人選、三分之一已有，人選達六十五位，支持率則大多不到百分之一或一左右。這顯示兩大黨內部尚未定於一尊。

已有可能人選的共和黨與傾向共和黨中間選民中，二成二支持范斯、百分之四支持國務卿魯比歐、百分之三支持總統川普、百分之二支持佛州州長德桑提斯。

在民主黨與傾向民主黨中間選民中，一成一支持紐森、百分之五支持前副總統賀錦麗、百分之四支持紐約州聯邦眾議員歐凱秀，前運輸部長布塔朱吉與前總統歐巴馬的支持率則都是百分之二。

一九五一年美國憲法第廿二修正案規定，任何人不得當選總統逾兩次，但上述民調的受訪者仍回答川、歐兩人。

百分之十一的選民認為，支持范斯的三大原因為「才智、政策、延續川普政策」；百分之六的選民則認為，支持紐森的三大原因是，「關心且了解民意、對抗川普與共和黨、（政治）經驗（豐富）」。

距下次大選還有約三年。有民調顯示，紐森、賓州州長夏皮羅、伊利諾州州長普立茲克等民主黨籍現任州長被點名出馬；而延續川普政策是共和黨ＭＡＧＡ支持者的主流，范斯支持度目前比魯比歐高。

共和黨 民主黨 民調

