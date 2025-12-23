聽新聞
0:00 / 0:00

少了核心人物柯克 MAGA大會上演路線之爭

聯合報／ 國際中心／綜合報導
「美國轉捩點」舉辦的「美國慶典」18日開幕，保守派名嘴夏皮洛和卡爾森(圖)上台演講時對嗆，顯示MAGA運動內部鬥爭白熱化。路透
「美國轉捩點」舉辦的「美國慶典」18日開幕，保守派名嘴夏皮洛和卡爾森(圖)上台演講時對嗆，顯示MAGA運動內部鬥爭白熱化。路透

美國慶典」今年活動盛大舉行，但在極具個人魅力且辯才無礙的柯克過世後，ＭＡＧＡ運動因美國總統川普第二任的施政而出現路線與影響力之爭。多位要角在這次活動期間因反猶太、移民與健保等議題針鋒相對。

網媒Daily Wire創辦人夏皮洛在活動第一天的十八日，點名ＭＡＧＡ知名領袖是詐欺騙子。美國福斯新聞前主持人卡爾森、前主播凱莉及前川普策士班農等陸續在活動中，用「浮誇」、「ＭＡＧＡ之癌」與「不再是朋友」等言詞回敬。

繼任「美國轉捩點」執行長的柯克遺孀艾瑞卡則對此緩頰說，美國慶典並非傳聲筒，柯克若在世，會支持「有品質的辯論」。

美國政治立場各異的評論員在社媒ＹＴ與播客各擁數百萬名粉絲，這些人的節目充斥未經查證內容與陰謀論。美國等各國主流媒體極少引述其中說法，但數位意見領袖擁有的政治影響力仍不遜傳統媒體。

例如保守派播客主持人歐文斯曾在美國慶典活動中，信口開河稱法國第一夫人碧姬是男人而引發軒然大波，使法國總統馬克宏夫婦隔海提告。

保守派中的不同派系已開始布局「後川普」時代，企圖在他卸任後主導共和黨內走向。ＭＡＧＡ運動如今少了看板人物柯克，使今年活動變調為爭奪該運動方向的角力場。

美國 川普 共和黨

延伸閱讀

美副總統范斯保守派活動演說 承接柯克影響力

MAGA大會砲火四射 力挺范斯當總統成焦點

MAGA內鬥白熱化 保守派要角台上互嗆

柯克遺孀艾瑞卡 挺范斯角逐2028大位

相關新聞

輝達輸陸H200晶片 傳首批農曆春節前出貨

路透報導，三名知情人士透露，輝達告知中國大陸客戶，打算在2月中的農曆春節之前，出貨H200晶片。輝達22日美股盤前股價走...

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

美國總統川普將任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使，蘭德瑞今天在社群平台X上表示，將協助...

少了核心人物柯克 MAGA大會上演路線之爭

「美國慶典」今年活動盛大舉行，但在極具個人魅力且辯才無礙的柯克過世後，ＭＡＧＡ運動因美國總統川普第二任的施政而出現路線與...

范斯、紐森民調領跑 三分之二人「還沒想好」

根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿一日公布的民調，對二○二八年十一月總統大選，現任副總統范斯和加州州長紐森的支持度分別在...

川普任期還有3年 MAGA派搶先拱范斯選總統

距離下屆美國總統大選還有三年，但右派重要勢力、保守派倡議團體「美國轉捩點」已推舉副總統范斯角逐共和黨二○二八年總統候選人...

CBS「60分鐘」節目揭監獄內幕 播出前3小時突撤報導

美國哥倫比亞廣播公司新聞網表示，新聞節目「60分鐘」原定今晚播出的一則關於薩爾瓦多「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。