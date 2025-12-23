少了核心人物柯克 MAGA大會上演路線之爭

「美國慶典」今年活動盛大舉行，但在極具個人魅力且辯才無礙的柯克過世後，ＭＡＧＡ運動因美國總統川普第二任的施政而出現路線與影響力之爭。多位要角在這次活動期間因反猶太、移民與健保等議題針鋒相對。

網媒Daily Wire創辦人夏皮洛在活動第一天的十八日，點名ＭＡＧＡ知名領袖是詐欺騙子。美國福斯新聞前主持人卡爾森、前主播凱莉及前川普策士班農等陸續在活動中，用「浮誇」、「ＭＡＧＡ之癌」與「不再是朋友」等言詞回敬。

繼任「美國轉捩點」執行長的柯克遺孀艾瑞卡則對此緩頰說，美國慶典並非傳聲筒，柯克若在世，會支持「有品質的辯論」。

美國政治立場各異的評論員在社媒ＹＴ與播客各擁數百萬名粉絲，這些人的節目充斥未經查證內容與陰謀論。美國等各國主流媒體極少引述其中說法，但數位意見領袖擁有的政治影響力仍不遜傳統媒體。

例如保守派播客主持人歐文斯曾在美國慶典活動中，信口開河稱法國第一夫人碧姬是男人而引發軒然大波，使法國總統馬克宏夫婦隔海提告。

保守派中的不同派系已開始布局「後川普」時代，企圖在他卸任後主導共和黨內走向。ＭＡＧＡ運動如今少了看板人物柯克，使今年活動變調為爭奪該運動方向的角力場。