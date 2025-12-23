川普任期還有3年 MAGA派搶先拱范斯選總統

距離下屆美國總統大選還有三年，但右派重要勢力、保守派倡議團體「美國轉捩點」已推舉副總統范斯角逐共和黨二○二八年總統候選人。他廿一日在該團體年度活動中強調，歡迎所有人加入「美國優先」行列。

美國轉捩點是九月在猶他州遭暗殺的保守派網紅柯克創辦。該團體主辦的「美國慶典」大型活動自二○二一年起，每年吸引數萬名年輕保守派支持者參加，十八日在亞利桑那州鳳凰城揭開今年連四天的活動序幕。

柯克遺孀艾瑞卡十八日表態，希望范斯以最具壓倒性方式當選下任總統，現場群眾聞之歡呼。

范斯親臨美國慶典閉幕活動與發表演說。華爾街日報等美媒報導，美國轉捩點的媒體、機構與相關教會資源龐大，在部分搖擺州具影響力；該組織志工網路也遍布全美，在黨內初選初期很重要。他擔任今年活動的閉幕主講者，對「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動的年輕世代將支持誰當總統具特殊意義。

范斯在演說中並未列舉應予以譴責或封殺的保守派人士名單，但譴責「弄巧成拙的ＭＡＧＡ純度測試」，主張只要熱愛美國，就能在ＭＡＧＡ運動中占一席之地。他並未明言三年後的大選，也與ＭＡＧＡ要角間的內鬨保持距離。紐約時報廿二日報導，他成為副總統後，即不願在黨內多個場合對族裔等偏見的爭執中選邊站，在廿一日公開的部落格專訪中，也直言不諱批評反猶的知名播客主持人富恩特斯及族裔仇恨。

美國轉捩點擬推動范斯投入下次大選。其高階主管波以爾聲稱，屆時先讓民主黨籍的擬參選人在初選鬥個你死我活，共和黨人選即可漁翁得利。

參與活動的新澤西州廿歲女性選民瓦格納表明，若艾瑞卡挺范斯，「那我就挺」。但共和黨籍肯塔基州聯邦參議員保羅在美國廣播公司（ＡＢＣ）節目中批評，范斯獲ＭＡＧＡ派推崇，這代表共和黨內部已背離幾個世代奉行的小政府、支持自由貿易和減稅傳統理念。