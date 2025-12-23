美右派團體推副總統選2028

快訊

經濟日報／ 編譯陳韻涵／綜合外電

距離下屆美國總統大選還有三年，但右派重要勢力、保守派倡議團體「美國轉捩點」已推舉副總統范斯角逐共和黨2028年總統候選人。他21日在該團體年度活動中強調，歡迎所有人加入「美國優先」行列。

「美國轉捩點」上周在亞利桑那州鳳凰城揭開今年連四天的活動序幕，范斯親臨「美國慶典」閉幕活動與發表演說。「美國轉捩點」是9月在猶他州遭暗殺的保守派網紅柯克創辦，美媒報導，此團體的媒體、機構與相關教會資源龐大，在部分搖擺州具影響力，志工網路也遍布全美，在黨內初選初期很重要。范斯擔任今年活動的閉幕主講者，對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的年輕世代將支持誰當總統具特殊意義。

團體創辦人柯克的遺孀艾瑞卡已表態，希望范斯以壓倒性方式當選下任總統。該團體主辦的「美國慶典」大型活動自2021年起，每年吸引數萬名年輕保守派支持者參加。

