輝達輸陸H200晶片 傳首批農曆春節前出貨

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
傳輝達打算在2月中農曆春節之前，出貨H200晶片至中國。路透

路透報導，三名知情人士透露，輝達告知中國大陸客戶，打算在2月中的農曆春節之前，出貨H200晶片。輝達22日美股盤前股價走升近2%。

第一、二名消息人士說，輝達計劃用現有庫存履行初期訂單，出貨量估計為5千到1萬個晶片模組，相當於4萬到8萬個H200人工智慧（AI）晶片。

第三名消息人士表示，輝達告訴中國客戶，該公司有意增加H200產能，新產能2026年第2季開放預訂。H200是輝達性能第二強的AI晶片。

但相關人士也指出，北京當局尚未核准採購H200，仍有巨大的不確定性，時間表可能視政府決策出現變動。第三名人士說：「整個計畫取決於政府許可，官員點頭前，一切難以確定。」

上述晶片將是美國總統川普放行後，首批出貨至中國的H200晶片；川普本月允許H200銷陸，但政府將抽成25%。

