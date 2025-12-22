CBS「60分鐘」節目揭監獄內幕 播出前3小時突撤報導

快訊

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
圖為警方在反恐怖主義監禁中心（CECOT）監獄站崗，當時正值媒體參觀期間。路透
美國哥倫比亞廣播公司新聞網表示，新聞節目「60分鐘」原定今晚播出的一則關於薩爾瓦多反恐怖主義監禁中心」（CECOT）專題報導，已在播出前數小時撤下，將於日後播出。

路透社報導，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）在原定播出前3小時，在社群媒體X發布聲明指出：「今晚60分鐘的播出內容已更新，我們的專題報導『CECOT內幕』（Inside CECOT）將於日後播出。」

哥倫比亞廣播公司新聞網發言人透過電子郵件表示，該報導「仍需要進一步採訪與補充報導內容」。

哥倫比亞廣播公司今天已移除「CECOT內幕」的網頁連結，原本附有預告片的頁面，現在顯示「找不到網頁」。

不過，哥倫比亞廣播公司旗下串流平台ParamountPlus先前的節目介紹顯示，該專題原定於美東時間21日晚間7時30分播出，並由資深記者艾芳西（SharynAlfonsi）訪問近期獲釋的遣返移民，內容聚焦他們在CECOT監獄中遭遇的「殘暴和酷刑」待遇。

此一臨時撤下專題報導的動作正值哥倫比亞廣播公司新聞網高層人事與編輯方向出現重大變動之際。

今年10月，哥倫比亞廣播公司母公司派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）收購線上媒體「自由媒體」（The Free Press）後，任命該媒體創辦人、前「紐約時報」（New York Times）與華爾街日報（Wall StreetJournal）專欄作家魏斯（Bari Weiss）出任哥倫比亞廣播公司新聞網總編輯。

魏斯過去沒有管理電視台新聞部或製作電視新聞內容等相關經歷，其任命案一度引發爭議。

魏斯本月10日宣布由杜庫皮爾（Tony Dokoupil）接任旗艦新聞節目「CBS晚間新聞」（CBS EveningNews）主播，以取代原先的雙主播狄克森（JohnDickerson）與杜布瓦（Maurice DuBois）。

CECOT是一處位於薩爾瓦多的超大型監獄，美國近期將數百名、大多是來自委內瑞拉的移民送到這裡，這些人士未經審判即被關押在此。該監獄因環境惡劣，長期遭國際人權團體批評。

