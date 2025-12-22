川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

美國總統川普將任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使，蘭德瑞今天在社群平台X上表示，將協助川普「讓格陵蘭成為美國一部分」，引起丹麥政府不滿，將召見美國駐丹麥大使。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天在知道蘭德瑞的發言後表示，美國必須尊重格陵蘭有自己決定格陵蘭未來的權利，也必須尊重格陵蘭是丹麥一部分的事實。

拉斯穆森表示，派遣特使到格陵蘭顯示美國對格陵蘭的興趣並沒有消失。

他表示，丹麥依舊堅定立場，所有國家，包括美國，都必須尊重丹麥王國領土的完整。丹麥將召見美國駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery）進行對話。

霍爾里是線上交易支付平台PayPal共同創辦人，他在8日首訪格陵蘭，在首府努克（Nuuk）會見格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）及丹麥政府代表，並出席「美國-格陵蘭聯合委員會」；雙方承諾將「互相尊重」。

川普（Donald Trump）自今年1月重返白宮以來一再聲稱，美國基於安全考量需要掌控格陵蘭，此番言論引發與丹麥外交關係緊張。

他21日在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）宣布任命蘭德瑞為美國的格陵蘭特使，並表示蘭德瑞「深知格陵蘭對我們國家安全的重要性，將竭力維護我國利益，保障我們盟友乃至全世界的安全、穩定和生存。」

蘭德瑞在任命確定後，今天在社群平台X上發文對川普表達感謝，並說「可以出任這個職位，協助川普將格陵蘭納入美國的一部分，是他的榮幸。」

這番發言隨即在網路引發議論，不少網友留言表達抗議。