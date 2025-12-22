史上第5高！美國威力球頭獎上看505億元 中獎率近3億分之一

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
威力球樂透頭獎彩金在聖誕節前持續飆高，22日開獎的頭獎獎金估計將達到505億元。(美聯社)
美國樂透「威力球」（Powerball）將在美東時間今天稍後開獎，目前頭彩累積金額估達16億美元（約新台幣505億元），將是美國史上第5高彩券獎金、威力球第4高彩金。

美聯社報導，上一期威力球在20日開獎，號碼分別是白球4、5、28、52、69號，紅球20號，無人抱走頭獎

威力球營運單位表示，威力球頭獎中獎機率是2億9220萬分之一，中獎者可選擇一次領取7億3530萬美元（約新台幣231.7億元）現金，或分期領取稅前16億美元獎金。根據分期方案，兌獎後立即支付一筆獎金，之後獎金逐年遞增5%，總計領取29年。

美國史上金額最高威力球頭獎2022年在加州開出，金額達20億4000萬美元（約新台幣643億元），中獎者選擇一次領取9億9760萬美元（約新台幣314.4億元）彩金。

威力球目前在美國45州、首都華盛頓特區（Washington, D.C.）、波多黎各以及美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）等地銷售。

威力球由各州樂透機構組成的美國多州樂透協會（Multi-State Lottery Association）管理，彩券收入用於支持公共教育和其他服務。

美國 樂透 頭獎

