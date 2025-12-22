快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

川普宣布路州州長蘭德瑞 出任美國駐格陵蘭特使

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，他將任命路易斯安那州州長傑夫．蘭德瑞（Jeff Landry）為美國駐格陵蘭特使。

路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示，「傑夫深知格陵蘭對我們國家安全的重要性，他將竭力維護我國利益，保障我們盟友乃至全世界的安全、穩定和生存。」

白宮與蘭德瑞的代表尚未就此回應。

目前尚不清楚2024年1月就任州長的蘭德瑞，是否需要因此辭去州長職務。

格陵蘭基本上是丹麥轄下的自治領土。數年來，川普曾多次表示它應成為美國一部分，理由是出於安全考慮以及對其礦產資源的興趣。

蘭德瑞今年稍早曾對這項想法表示讚賞，他1月9日曾在社群媒體X表示，「川普總統說得完全正確！」「我們需要確保格陵蘭加入美國。這對他們來說是好事，對我們來說也是好事！讓我們促成此事！」

格陵蘭與丹麥一直拒絕這項提議。

儘管美國與格陵蘭本月稍早承諾「相互尊重」，但格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）表示，美國對格陵蘭的言論為當地民眾帶來不確定性，她強調需要與美國進行公開對話。

根據格陵蘭大報「鞍山週報」（Sermitsiaq）報導，莫茨費爾特說：「我國和美國基於共同利益合作80年。現在需要重建互信，以便我們能繼續保持良好合作關係。」

格陵蘭 美國 社群媒體

延伸閱讀

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將引發「行政難題」

艾普斯坦文件大量塗黑引議 美司法部：保護受害者

CNN民調：2028美國總統選舉 范斯與紐松領先

Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

相關新聞

CNN民調：2028美國總統選舉 范斯與紐松領先

美國總統川普上任將滿一年，有線電視新聞網今天公布民調顯示，距離下屆大選還有3年，過半美國民眾已有看法，但僅1/3心中有可...

川普經濟公式衝擊2026期中選舉 物價民怨如何牽動台灣？

從2025跨入2026，台美都將面臨選舉年命運，在這個關鍵時刻，聯合報數位版推出「2026新風雲」系列，為讀者提供綜觀國內外局勢的新視野。12月22日首波由國際中心資深編譯帶來美國期中選舉觀戰重點。 距離2026美國期中選舉不到一年，川普的經濟政策正面臨嚴峻挑戰。「通膨率維持3%左右但物價不降」的矛盾，正使共和黨失去選民信任，而民主黨則以「負擔能力」奪走話語權，全球供應鏈也不能倖免。川普的關稅與基礎建設投資策略，推高能源價格和生活成本，反擊聲浪不斷。這樣的局勢對台灣高度依賴美國出口的科技業，尤其是晶片與散熱模組，意味更多不確定性。若台灣未能提前調整供應鏈布局，恐陷政策壓力與市場波動的漩渦。

川普將「帝王總統制」帶到新層次 紐時：堪稱美國最接近君主集權時刻

紐約時報21日分析，美國總統川普回任第一年無論在排場或政策上，已建立新的、更大膽的「帝王總統制」，甚至遠遠超越半世紀前讓...

食物銀行外大排長龍 民生物價高考驗川普支持者耐心

美國總統川普在去年的總統大選，靠著降低生活成本的承諾，橫掃密西根州鄉村地區選票。如今遲遲降不下來的通貨膨脹率正在測試這項...

川普持續加大掃蕩移民力度 期中選舉前反彈聲浪漸增

儘管在明年期中選舉前已面臨愈來愈多反彈聲浪，美國總統川普仍準備藉數以十億計美元的新經費，在2026年實施更強硬的移民掃蕩...

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。