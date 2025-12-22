美副總統范斯保守派活動演說 承接柯克影響力

快訊

中央社／ 紐約21日專電

美國副總統范斯今天在保守派集會AmericaFest發表演說，強調歡迎所有人加入「美國第一」行列，並獲遇刺身亡的年輕保守派領袖柯克遺孀的支持，目標下屆總統選舉意味濃厚。

根據美國副總統范斯（JD Vance）在鳳凰城舉行的AmericaFest大型活動直播中，說明川普（DonaldTrump）政府執政近一年處理非法移民與經濟表現，抨擊前民主黨政府的「多元、平等與共融」（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）倡議。

他說，川普沒有透過無止盡、自我摧殘的純度考核動員支持者來建立政治聯盟，會在明年底與之後的選舉擊敗民主黨，歡迎所有人加入「美國第一」的行列。

9月遭槍擊身亡的保守派倡議者柯克（CharlieKirk）2012年創立保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA），2021年開始舉辦AmericaFest大型活動，每年吸引數萬保守派年輕支持者出席。

范斯是柯克的友人，他的遺孀艾瑞卡．柯克（ErikaKirk）18日在活動公開表明支持他參選下任總統。范斯21日在大會期間未提及3年後的選舉，也對「讓美國再次偉大」（MAGA）知名領袖間對立保持距離。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，「美國轉捩點」計劃推動范斯投入下屆總統選舉，並在關鍵愛荷華州推出選舉人。「美國轉捩點」高階主管波以爾（Tyler Bowyer）指出，讓民主黨參選人初選期間自相殘殺，共和黨明顯的領先者可得利。

報導指出，距離下屆美國總統選舉還有3年，輿論推敲兩黨可能具實力參選者，范斯被視為共和黨理所當然的參選人，川普也視其為最可能接班人；2016年曾爭取提名的國務卿盧比歐（Marco Rubio）被認為可能出馬，但他曾表示不會挑戰范斯參選。

「美國轉捩點」的媒體、機構與相關教會資源龐大，在部分搖擺州具影響力。范斯21日在AmericaFest活動最後一日擔任閉幕主講者，對MAGA年輕世代未來的總統支持人選具特殊意義。

