艾普斯坦文件大量塗黑引議 美司法部：保護受害者

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦檔案公布後，各界批評聲浪高漲，指責內容遭大幅刪減和掩蓋；司法部官員今天否認是為了保護總統川普而塗抹艾普斯坦相關文件。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者表達強烈不滿 ，指檔案多數頁面被塗黑掉、照片遭馬賽克處理。

美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）今天接受國家廣播公司新聞網（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「我們並沒有將有關總統川普的資料塗抹掉。」

若因政治敏感而遮蓋文件內容，在美國已屬違法行為，當布蘭希被問到是否有這麼處理時說：「絕對沒有，完全沒有。」

法新社報導，司法部被質疑將至少一張川普入鏡的團體照片移除掉，布蘭希表示，這是基於「對那些女性的擔憂」。布蘭希曾是川普的私人律師。

民主黨國會議員指川普已經違反「應全面公開艾普斯坦相關檔案」的法令要求。

民主黨籍國會眾議員拉斯金（Jamie Raskin）今天在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of theUnion）節目中表示：「這一切都是為了掩蓋川普不願曝光的情事，無論是關於他自己、家人或朋友。」

法新社報導，美國司法部19日公開的大量資料中，包含前總統柯林頓（Bill Clinton），以及艾普斯坦顯赫社交圈中其他知名人士的照片，包括滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）和已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）。

司法部表示，塗黑資料是為了保護艾普斯坦的受害者。

然而，司法部被指控刪減大量內容或遺失檔案，讓外界要求徹查的呼聲更為高漲。

